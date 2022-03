Prezydent USA Joe Biden wyleciał do Europy. Przed odlotem wypowiedział się o zagrożeniu atakiem chemicznym ze strony Rosji

W środę prezydent USA Joe Biden wyleciał do Europy. Ma odwiedzić między innymi Polskę. Jak pisze agencja Reutera, przed wylotem do Brukseli powiedział mediom, że zagrożenie rosyjskim atakiem chemicznym na Ukrainie "jest realne".

Zapytany w drodze do śmigłowca Marine One przez dziennikarza CNN, na ile poważne jest ryzyko użycia przez Rosję broni chemicznej, prezydent USA Joe Biden odparł: "myślę, że to realne zagrożenie". Nie rozwinął swojej wypowiedzi.