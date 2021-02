Biden deklaruje walkę z łamaniem praw LGBT na świecie

Joe Biden wydał prezydenckie memorandum, które ma na celu rozszerzenie ochrony praw osób LGBT na świecie. Dokument przewiduje m.in. instrument sankcji finansowych na kraje łamiące prawa mniejszości seksualnych. "Wszyscy ludzie powinni być traktowani z szacunkiem i godnością, oraz móc żyć bez strachu, bez względu na to, kim są i kogo kochają" - głosi dokument.

Stanie na straży "najcenniejszych wartości"

"Wszyscy ludzie powinni być traktowani z szacunkiem i godnością, oraz móc żyć bez strachu, bez względu na to, kim są i kogo kochają" - głosi dokument, wydany w czwartek przez Bidena. "Stany Zjednoczone zajmują czołową pozycję w tej walce - zabierając głos i stojąc na straży wartości, które są dla nas najcenniejsze" - podkreślono w memorandum.

Jest ono skierowane przede wszystkim do amerykańskich agencji dyplomatycznych, które mają zintensyfikować działania na rzecz walki z łamaniem praw LGBT przez inne rządy. Dokument poleca także Departamentowi Stanu włączenie przypadków dyskryminacji mniejszości seksualnych na świecie do corocznego raportu o prawach człowieka.

Memorandum wzywa również do zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia równego dostępu do ochrony osobom LGBT, które wnioskują o azyl w Stanach Zjednoczonych. W tym celu mają zostać wprowadzone dodatkowe szkolenia dla funkcjonariuszy federalnych i przyspieszona ma zostać także procedura przesiedlenia osób szczególnie narażonych na przemoc i dyskryminację.

Prawa mniejszości jednym z priorytetów Bidena

Biden zapowiedział też, że w ciągu pierwszych 100 dni swojej prezydentury chce doprowadzić do przyjęcia tak zwanej Ustawy o Równości. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała w czwartek, że prezydent "podtrzymuje" swoje zobowiązanie do podpisania aktu. Podkreśliła jedocześnie, że pierwszy krok w tej kwestii należy do Kongresu.