"Wystąpienie Bidena będzie najważniejszą mową polityczną tych czasów"

Zbliża się wizyta amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce. - Nie jest to przypadek, oznacza to pozycję Polski, ale nie rządu, to kwestia wielkiego powstania humanitarnego, które miało miejsce w Polsce w ubiegłym roku - komentował w TVN24 były wiceszef MSZ, poseł KO Paweł Kowal. - To ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla Polski, ale dla Zachodu - komentował z kolei generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Według informacji "DGP" w tym samym terminie do Polski ma przyjechać także prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prezydent USA Joe Biden będzie przebywał w Polsce od 20 do 22 lutego. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz informował, że w pierwszej kolejności odbędzie się dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak mówił Przydacz, prezydent USA planuje także wygłosić przemówienie "do Polaków podkreślające rolę Polski i Polaków w kontekście kryzysu, który odgrywa się na wschód od naszych granic, w kontekście stabilizującej roli, jaką Polska i Polacy odgrywają w tej trudnej dla całego świata sytuacji". Prezydent USA ma również spotkać się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Według dziennikarzy "Dziennika Gazety Prawnej" w Polsce w tym terminie może pojawić się także Wołodymyr Zełenski. - Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, niebawem oficjalną wizytę w Polsce złoży prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kończymy przygotowania do niej - powiedziały źródła gazety w ukraińskich władzach. Zełenski może przyjechać do Warszawy lub Rzeszowa.

Kowal: Joe Biden zobaczył w Polsce skalę poparcia humanitarnego

O wagę tego spotkania pytany był w "Jeden na jeden" były wiceszef MSZ, poseł Koalicji Obywatelskiej profesor Paweł Kowal. - Wystąpienie Bidena w tym roku, to które będzie na początku przyszłego tygodnia, to będzie najważniejsza mowa polityczna być może roku, chociaż on się dopiero zaczyna, oby już nic gorszego się nie wydarzyło na świecie, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych musiał reagować - mówił.

- To wystąpienie Bidena będzie najważniejszą mową polityczną tych czasów i będzie wygłoszone w Warszawie. Nie jest to przypadek, oznacza to pozycję Polski, ale nie rządu, to kwestia wielkiego powstania humanitarnego, które miało miejsce w Polsce w ubiegłym roku, kiedy Polscy otworzyli drzwi dla ponad siedmiu milionów Ukraińców. Żaden inny kraj na Zachodzie w taki sposób by tego nie zrobił, to unikalne - zwrócił uwagę.

Dodał, że Joe Biden rok temu, w marcu 2022 roku, "zobaczył skalę poparcia humanitarnego" i "na miejscu dowiedział się, co się dzieje na Ukrainie". - To pociągnęło łańcuch zdarzeń: w Wielkiej Brytanii był (Boris) Johnson, w Stanach Biden, w Brukseli (Ursula) von der Leyen - wymieniał.

Generał Bieniek: znaczenie nie tylko dla Polski

O wizytę Joe Bidena w Polsce pytany był w TVN24 również generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. - To ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla Polski, ale dla Zachodu - mówił.

Ocenił, że przybycie amerykańskiego przywódcy do Polski "związane jest nie tylko z pozycją Polski i z jej niezwykłą determinacją we wspieraniu społeczeństwa ukraińskiego, ale również z tym, że na terenie Polski przebywa dziesięć tysięcy żołnierzy amerykańskich".

Według Bieńka ma to być również sygnał dla społeczeństwa amerykańskiego. - Amerykanie do tej pory przekazali już około 40 miliardów dolarów, kolejny pakiet 10 miliardów się szykuje, a w sumie ta grupa wsparcia Ramstein już przekazała (Ukrainie - red.) około 60 miliardów dolarów razem - wymieniał.

- To jest olbrzymi wysiłek i prezydent Biden podkreśla swoją obecnością tutaj, że ten wysiłek nie idzie na marne, że wsparcie społeczeństwa międzynarodowego świadczy o tym, że bronimy wartości świata demokratycznego - dodał.

