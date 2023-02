Biden przyjeżdża do Polski. "Jeden z decydujących momentów jego prezydentury".

W tym tygodniu rozpoczyna się dwudniowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce. "To będzie jeden z decydujących momentów jego prezydentury" - nie ma wątpliwości amerykański senator Lindsey Graham. "Wizyta Bidena w Polsce będzie miała miejsce na kilka dni przed pierwszą rocznicą inwazji Rosji, czyli przed datą, która zdaniem analityków wojskowych lubiący symbolizm Putin może zaznaczyć pokazem siły" - zwraca uwagę Politico.

"Jeden z decydujących momentów prezydentury"

Jak pisało w niedzielnej zapowiedzi wizyty Bidena Politico, jego przyjazd do Polski ma być "pokazem buntu" wobec Rosji , która toczy wojnę w Ukrainie .

"To będzie jeden z decydujących momentów jego prezydentury" - nie ma wątpliwości republikański senator Lindsey Graham w rozmowie z Politico.

Odnosząc się do przemówienia, które Biden wygłosi w Arkadach Kubickiego, Politico zapowiada, że ma on mówić o silnej potrzebie wspólnoty Zachodu. Ma po raz kolejny docenić opór Ukrainy, ale też zwrócić uwagę na braki Ukraińców w zaopatrzeniu.

"Chiński wątek" wizyty Bidena

Z kolei zdaniem konserwatywnego, wpływowego amerykańskiego think tanku Heritage Foundation prezydent USA podczas pobytu w Polsce powinien zachęcać sojuszników do przeciwstawienia się Chinom, w taki sam sposób, jak pracował nad długoterminowym zagrożeniem strategicznym ze strony Rosji.

- Sojusznicy amerykańscy w Europie Wschodniej postrzegają Rosję jako poważne zagrożenie egzystencjalne, które czasami może być trudne do pełnego docenienia przez Amerykanów. Zaangażowanie i stanowczość Polski w zmierzeniu się z wyzwaniem ze strony Rosji jest godne pochwały i ma decydujące znaczenie. Kluczowe jest jednak, by prezydent Biden podkreślił również wyzwanie, jakie Chiny stawiają społeczności transatlantyckiej - twierdzi analityk Heritage Foundation Daniel Kochis.

Zdaniem analityka "spotykając się z polskimi przywódcami i przywódcami Dziewiątki Bukareszteńskiej, Biden powinien jednoznacznie powiązać zagrożenie ze strony Chin z zagrożeniem ze strony Rosji oraz zachęcić sojuszników do ponownego przemyślenia pogłębionych więzi z Pekinem".

Szczegóły wizyty prezydenta USA w Polsce

Podał, że Joe Biden dotrze do Warszawy we wtorek rano. Wtedy też spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, aby podziękować mu, a także przekazać podziękowania dla Polek i Polaków za postawę w obliczu ataku Rosji na Ukrainę. Prezydenci mają omówić też "współpracę dwustronną, a także wspólne wysiłki, by wesprzeć Ukrainę i wzmocnić odstraszanie w ramach NATO". - Będziemy rozmawiać także o dostawach sprzętu wojskowego, nie tylko ze Stanów, ale także od naszych partnerów i sojuszników - dodał.