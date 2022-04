Joe Biden o Władimirze Putinie: dyktator, który popełnia ludobójstwo

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden nazwał Władimira Putina "dyktatorem, który popełnia ludobójstwo". - Jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem, a wskazujące na to dowody są coraz liczniejsze - mówił.

W czasie przemówienia w Menlo w stanie Iowa Biden mówił o polityce administracji mającej obniżyć ceny paliw i zwiększyć niezależność energetyczną. We wtorek prezydent ogłosił przedłużenie zezwolenia sprzedawania benzyny zawierającej 15 proc. bioetanolu, będącej najtańszym typem paliwa.

- Wasz rodzinny budżet, wasza zdolność do napełnienia baku, nie powinno to zależeć od tego, że dyktator wypowiada wojnę i popełnia ludobójstwo na drugim końcu świata - powiedział.

"Jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem"

Później, przed wejściem na pokład prezydenckiego samolotu Air Force One, prezydent USA podtrzymał swoje słowa. - Tak, nazwałem to ludobójstwem, ponieważ jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem, a wskazujące na to dowody są coraz liczniejsze - powiedział.