Świat Donald Trump zmienił samolot w drodze powrotnej z Ankary. Skąd ta decyzja? Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Trump w drodze powrotnej ze szczytu NATO zmienił samolot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Donald Trump wyleciał z Turcji w środę na pokładzie starego Air Force One, zamiast nowego Boeinga 747-8 podarowanego przez władze Kataru, którym dotarł na szczyt NATO w Ankarze.

Wcześniej prezydent USA zapowiedział na platformie Truth Social, że użyje starszej maszyny "dla wspomnienia o dawnych czasach", w czasie gdy nowy samolot zatrzyma się w bazie Mildenhall w Wielkiej Brytanii, aby stacjonujący tam żołnierze sił zbrojnych USA mogli go obejrzeć.

Trump pytany w Ankarze o to, czy na jego decyzję o zmianie samolotu wpłynęło zagrożenie zamachem, nie odpowiedział wprost, ale przyznał, że istnieje potencjalne zagrożenie. - Jestem numerem jeden na liście osób do zabicia dla Iranu - powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu NATO. - Nie wiem. Nie mogę wam tego powiedzieć, ale tak naprawdę mnie to nie obchodzi - mówił.

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Przystanek Trumpa w Wielkiej Brytanii

Reuters przypomina, że Trump zapowiedział w Turcji, iż nowy samolot poleci do dwóch lub trzech dużych baz wojskowych w Europie, zanim wróci do USA, "żeby żołnierze mogli go zobaczyć, bo jest naprawdę wspaniały". Wygląda jednak na to, że samolot zatrzymał się wyłącznie w brytyjskiej bazie.

W środę wieczorem prezydent USA poinformował na Truth Social o wylądowaniu w bazie Mildenhall, gdzie znajdował się już wcześniej samolot podarowany przez Katarczyków. Zaznaczył, że nowa maszyna została wysłana do jednostki w celu jej pokazania, "zgodnie z prośbą całej bazy". "Byli bardzo podekscytowani, załączam zdjęcie" - dodał.

W Mildenhall Trump przesiadł się do nowej maszyny, na pokładzie której wrócił do Stanów Zjednoczonych.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Dlaczego Trump zmienił samolot?

Jak podaje "New York Times" - powołując się na anonimowe źródła zaznajomione z możliwościami nowego samolotu - zmiana maszyny prezydenta podczas jego wylotu z Turcji była środkiem zapobiegawczym podjętym na polecenie Secret Service. Źródła te przekazały, że podarowany Boeing nie posiada jeszcze wszystkich funkcjonalności, którymi dysponuje starszy Air Force One.

Dziennik relacjonuje, że kiedy Trump odlatywał z Ankary, wsiadł na pokład starego samolotu niezwykle szybko. Pasażerom na pokładzie polecono zaciągnąć rolety przed startem.

Po odlocie Trump - pytany o powód konieczności zasłonięcia rolet - powiedział reporterom, że prawdopodobnie polecono im to zrobić ze względu na "niebezpieczeństwo" ze strony Iranu.

Krytyka wobec samolotu od Kataru

Jak zwracają uwagę cytowani przez Reuters eksperci, przyjęcie katarskiego samolotu spotkało się z krytyką. Modernizacja luksusowej maszyny wymagała ulepszenia systemów bezpieczeństwa, usprawnienia łączności w celu zapobiegania podsłuchom czy wzmocnienia obrony przeciwrakietowej.

Agencja podaje też, że w ramach przyspieszonych działań Sił Powietrznych USA mających na celu przygotowanie nowego samolotu, pominięto niektóre jego planowane modyfikacje, aby szybciej dostarczyć wersję tymczasową. Urzędnicy twierdzą jednak, że samolot wciąż spełnia prezydenckie standardy.

Donald Trump w nowym Air Force One Źródło zdjęcia: Dan Scavino/@Scavino47 via X/Reuters