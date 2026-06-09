Świat Donald Trump zapowiada "bliskie" porozumienie z Iranem. Który to już raz? Mikołaj Gątkiewicz |

Trump o negocjacjach z Iranem: być może za dzień lub dwa będziemy mieli jakieś wyobrażenie o sytuacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

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- Mamy duże szanse na podpisanie umowy w ciągu dwóch lub trzech dni – powiedział Donald Trump w poniedziałek wieczorem.

Jak podkreślił, "jesteśmy bardzo blisko zawarcia bardzo, bardzo dobrej, silnej, potężnej umowy". W jego ocenie USA mogłyby "z łatwością" bombardować Iran "przez kolejne dwa lub trzy tygodnie". - Ale wtedy cieśnina Ormuz nie zostałaby otwarta przez całe miesiące. Zginęłoby bardzo wielu ludzi - powiedział Trump.

Amerykański prezydent rozmawiał z dziennikarzami po zakończeniu finałowego meczu NBA w Nowym Jorku. Trump został na nim wygwizdany, gdy podczas odśpiewywania hymnu USA pokazano jego twarz na telebimie.

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"Bliski" zawarcia rozejmu. Od kilkunastu tygodni

Wojna z Iranem wybuchła 28 lutego. Jak wyliczył CNN, od tamtej pory Trump zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem już 37 razy. Po raz pierwszy zrobił to 23 marca. Kilka dni później podkreślał, że Iran "błaga o zawarcie porozumienia".

Choć 8 kwietnia udało się zawrzeć kruchy rozejm, to sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostała napięta, a Iran kontynuował blokadę cieśninę Ormuz. Jednak tydzień później Trump ogłosił: - Myślę, że bardzo niedługo będzie koniec.

Przez kolejne tygodnie Trump zapewniał, że jest o krok od zawarcia trwałego porozumienia kończącego wojnę. 20 kwietnia zadeklarował w mediach społecznościowych, że "stanie się to relatywnie niedługo".

"Umowa została w dużej mierze wynegocjowana" - przekazał Trump 23 maja. Podczas briefingu w Białym Domu cztery dni później zapewniał z kolei, że "Iran bardzo chce się porozumieć", ale "my nie jesteśmy usatysfakcjonowani". Jak mówił wtedy, "Iran negocjuje na oparach". - Nie mają marynarki wojennej, nie mają lotnictwa, wszystko jest zniszczone. Ich ekonomia upada - opisywał.

Na początku czerwca amerykański prezydent ogłosił, że "Iran naprawdę chce zawrzeć porozumienie" i ma ono być "korzystne". W niedzielę minęło 100 dni wojny.

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