Świat

Najdłuższe takie przemówienie w historii. Trump o "przełomie"

Donald Trump
Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: TVN24, Reuters
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa - najdłuższe w historii. Większość przemówienia dotyczyła polityki wewnętrznej, tematom zagranicznym poświęcił znacznie mniej czasu. Trump chwalił się tym, jaką "transformację" przeprowadził, krytykował politycznych przeciwników i Sąd Najwyższy. Aby pokazać, jak "Ameryka wygrywa", zaprosił mistrzów olimpijskich.

Jak podaje CNN, było to najdłuższe orędzie o stanie państwa w historii. Trump przemawiał przez godzinę i 47 minut, pobijając tym samym dotychczasowy rekord. Dzierżył go Bill Clinton, którego orędzie w 2000 roku trwało niespełna półtorej godziny.

Na początku orędzia o stanie państwa z sali wyprowadzono członka Kongresu z Partii Demokratycznej Ala Greena, który trzymał w rękach transparent: "Czarnoskórzy ludzie nie są małpami". To odniesienie do opublikowanego wcześniej w lutym na profilu Trumpa nagrania, na którym były prezydent Barack Obama i jego żona Michelle są przedstawieni jako małpy. Spotkało się to z powszechną krytyką.

Al Green musiał opuścić salę
Al Green musiał opuścić salę
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Trump o "przełomie"

- Kiedy ostatni raz przemawiałem w tej izbie 12 miesięcy temu, odziedziczyłem kraj pogrążony w kryzysie, z gospodarką w stagnacji, inflacją na rekordowym poziomie, szeroko otwartą granicą, horrendalnym naborem do wojska i policji, szerzącą się przestępczością w kraju oraz wojnami i chaosem na całym świecie - powiedział we wstępnie swojego orędzia prezydent USA Donald Trump.

- Dziś wieczorem, po zaledwie roku, mogę z godnością i dumą powiedzieć, że dokonaliśmy transformacji, jakiej nikt wcześniej nie widział, i dokonaliśmy przełomu na wieki. Nigdy nie wrócimy do tego, co było jeszcze niedawno - dodał prezydent USA i zaznaczył, że "nie będzie powrotu do tego, co było przedtem".

Hokeista otrzyma Medal Wolności

Prezydent powiedział, że uhonoruje bramkarza reprezentacji hokejowej Connora Hellebuycka najwyższym cywilnym odznaczeniem państwowym, Prezydenckim Medalem Wolności.

Hellebuyck walnie przyczynił się do zdobycia przez USA złotego medalu igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W finale turnieju hokeistów na zakończonych w niedzielę igrzyskach zespół USA po dogrywce pokonał Kanadę 2:1.

Reprezentanci USA w hokeju zostali zaproszeni do Kongresu
Reprezentanci USA w hokeju zostali zaproszeni do Kongresu
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Prezydent przedstawił olimpijską reprezentację hokeja na lodzie jako przykład tego, jak pod jego rządami, Ameryka wygrywa "aż za dużo".

- Nasz kraj znów wygrywa. Właściwie, wygrywamy tak wiele, że naprawdę nie wiemy, co z tym zrobić. Ludzie proszą mnie: proszę, proszę, proszę, Panie Prezydencie, wygrywamy za dużo. Nie możemy tego dłużej znieść - żartował Trump.

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ceł "godna pożałowania"

Czterech obecnych na sali sędziów Sądu Najwyższego - Prezes Sądu Najwyższego John Roberts oraz sędziowie Elena Kagan, Brett Kavanaugh i Amy Coney Barrett - siedzieli bez ruchu i nie reagowali, gdy Trump krytykował ich decyzję o uznaniu nałożonych przez niego ceł za nielegalne.

Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa

BIZNES

Trump ocenił decyzję Sądu Najwyższego jako "godną pożałowania" i "rozczarowującą". - Ale dobrą wiadomością jest to, że niemal wszystkie kraje i korporacje chcą utrzymać umowę, którą już zawarły - oznajmił Trump.

- Wierzę, że z biegiem czasu cła wnoszone przez inne kraje w znacznym stopniu zastąpią, tak jak w przeszłości, współczesny system podatku dochodowego, zdejmując wielki ciężar finansowy z ludzi, których kocham - powiedział Trump. Prezydent przekazał, że utrzymanie nałożonych przez niego globalnych taryf oznacza, że "działania Kongresu nie będą konieczne". Trump podpisał w piątek rozporządzenie o nałożeniu ceł w wysokości 10 proc. na towary z całego świata. Dzień później ogłosił, że zwiększy stawkę do 15 proc., ale jak dotąd nie podpisał dokumentów wprowadzających to postanowienie w życie.

Trump: demokraci chcą fałszować wybory

Amerykański przywódca wezwał w przemówieniu do uchwalenia projektu ustawy SAVE Act, nakładającej obowiązek okazania dowodu obywatelstwa USA przy rejestracji oraz dowodu tożsamości przy samym głosowaniu.

- Oni (demokraci) wymyślają same wymówki. Mówią, że to rasizm. (...) Chcą oszukiwać. Oszukiwali, a ich polityka jest tak zła, że jedynym sposobem na wygraną jest oszukiwanie. Ale my to powstrzymamy. Musimy to powstrzymać, John - mówił Trump, zwracając się do lidera republikanów w Senacie Johna Thune'a. - Oni są szaleni! - dodał, wskazując na polityków Partii Demokratycznej.

To po prostu nieprawda. Wszystkie dowody wskazują, że oszustwa stanowią znikomy odsetek oddanych głosów - przekazał reporter CNN Daniel Dale. Częstotliwość oszustw w przypadku głosowania korespondencyjnego jest również niewielka, choć eksperci twierdzą, że jest ona nieco wyższa niż w przypadku głosowania osobistego i nie ma podstaw, by kategorycznie nazywać je "sfałszowanymi" - dodał.

Trump o Iranie: Amerykanie nie usłyszeli tych czarodziejskich słów

Prezydent powiedział, że w Iranie zabito w ostatnich miesiącach - zastrzelono albo powieszono - 32 tysiące uczestników protestów. - Powstrzymaliśmy ich przed powieszeniem wielu innych, grożąc poważnymi konsekwencjami. To naprawdę okropni ludzie - kontynuował. - Opracowali już rakiety, które mogą zagrozić Europie i naszym bazom za granicą, i pracują nad budową rakiet, które wkrótce dotrą do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stwierdził Trump. Zaznaczył, że USA i Iran prowadzą negocjacje na temat irańskiego programu jądrowego, lecz Amerykanie "nie usłyszeli tych czarodziejskich słów: nigdy nie będziemy mieć broni jądrowej". Zapewnił, że wolałby rozwiązać ten problem drogą dyplomatyczną. - Ale jedno jest pewne. Nigdy nie pozwolę głównemu światowemu sponsorowi terroru (...) na posiadanie broni jądrowej. (...) Jako prezydent będę zabiegał o pokój wszędzie tam, gdzie to możliwe, ale nigdy nie zawaham się stawić czoła zagrożeniom dla Ameryki, tam gdzie będzie to konieczne - oświadczył Trump.

Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej
Źródło: TVN24, Reuters

Trump o wojnie w Ukrainie

Trump w swoim przemówieniu krótko poruszył temat Wenezueli, a wojna Ukrainy z Rosją została ledwie wspomniana. Jak mówił prezydent USA, "robimy wszystko, aby zakończyć dziewiątą wojnę - rzeź pomiędzy Rosją a Ukrainą". Trump utrzymuje, że w czasie swojej drugiej kadencji w Białym Domu powstrzymał już osiem wojen.

- To wojna, która nigdy by się nie wydarzyła, gdybym ja był prezydentem - mówił.

Trump: robimy co możemy, żeby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą
Źródło: TVN24, Reuters

Trump chwali się zagranicznymi inwestycjami, CNN sprawdza fakty

Trump chwalił się, że w ciągu roku doprowadził do przyciągnięcia zagranicznych inwestycji o wartości przekraczającej 18 bilionów dolarów.

Wskazana kwota to fikcja - stwierdziła stacja CNN. W noc wystąpienia Trumpa, strona internetowa Białego Domu podawała, że ​​kwota "zapowiedzi inwestycyjnych" podczas jego kadencji wynosiła "9,7 biliona dolarów", co jest również znaczną przesadą - podkreślono.

Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Źródło: KENNY HOLSTON/PAP/EPA

Szczegółowa analiza CNN z października wykazała, że ​​Biały Dom liczył biliony dolarów w niejasnych deklaracjach inwestycyjnych, deklaracjach dotyczących "handlu dwustronnego" lub "wymiany gospodarczej", a nie inwestycji w USA, oraz w niejasnych oświadczeniach, które nawet nie spełniały kryteriów deklaracji.

Amerykański przywódca poinformował też, że produkcja ropy naftowej w USA wzrosła o ponad 600 tysięcy baryłek dziennie. - Właśnie otrzymaliśmy od naszego nowego przyjaciela i partnera, Wenezueli, ponad 80 milionów baryłek ropy - dodał.

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: EPA/KENNY HOLSTON

