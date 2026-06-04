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Świat

Donald Trump o ataku Iranu na lotnisko w Kuwejcie: to nie była wielka sprawa

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Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Zniszczenia na międzynarodowym lotnisku w Kuwejcie po irańskim ataku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
To nie była wielka sprawa - powiedział prezydent USA Donald Trump o ataku Iranu na lotnisko w Kuwejcie. Zginęła w nim jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. - Niektórzy powiedzieliby, że oni byli lekko sprowokowani - mówił Trump.

Trump komentował irański atak na kuwejckie lotnisko w czasie rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Prezydent sugerował, że uderzenie Iranu było odpowiedzią na działania USA.

- Mocno ich uderzyliśmy poprzedniego wieczoru, (...) więc niektóre rzeczy mają swoje powody i zazwyczaj jest jakiś powód, który czasem ma sens. Ale oni coś zrobili, to nie była wielka sprawa - powiedział Trump. - Szybko zdusiliśmy to w zarodku (...). Ale niektórzy powiedzieliby, że oni byli lekko sprowokowani, bo podjęliśmy zdecydowane działania z innego powodu, więc odwzajemnili się - dodał.

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Atak Iranu na lotnisko w Kuwejcie

Według władz Kuwejtu, w wyniku środowego irańskiego ataku dronowego, wymierzonego m.in. w pracowników i pasażerów cywilnego lotniska, jedna osoba zginęła, a co najmniej 63 zostały ranne. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) nazwało uderzenie "celowym, wykalkulowanym i nieuzasadnionym atakiem".

Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Źródło zdjęcia: Reuters

CENCTOM podał też, że w odpowiedzi na wcześniejsze próby ataków ze strony Iranu na wojska amerykańskie w Kuwejcie, siły USA przeprowadziły uderzenia na wyspę Keszm i zestrzeliły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów.

Donald Trump o zawieszeniu broni z Iranem

Trump ocenił w środę, że mimo kolejnej wymiany ciosów, uważa zawieszenie broni za nadal obowiązujące, bo "w tej części świata zawieszenie broni jest wtedy, kiedy strzela się w bardziej umiarkowany sposób".

Zaznaczył jednocześnie, że negocjacje z Iranem przebiegają "bardzo dobrze", obie strony "są blisko jego zatwierdzenia i że może nastąpić to już w najbliższy weekend". Zapowiedział, że natychmiast po podpisaniu wstępnego porozumienia (memorandum of understanding) dojdzie do otwarcia cieśniny Ormuz.

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Zaznaczył, że "na tę chwilę" Iran się zgadza, by USA zniszczyły irańskie zapasy wzbogaconego uranu, choć jednocześnie przyznał, że irańskie stanowisko "jest zmienne".

Trump powiedział też, że chciałby rozdzielić kwestie wojny Izraela z Hezbollahem od wojny z Iranem, mimo że Teheran wielokrotnie powtarzał, że uważa oba konflikty za nierozdzielne. Trump potwierdził, że "po raz pierwszy w historii" jego administracja podjęła rozmowy z Hezbollahem, by powstrzymać izraelską ofensywę w Libanie i zapewnić, że proirańska bojówka nie będzie atakować Izraela.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, który był kilka razy przedłużany.

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Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald TrumpIranKuwejtKonflikt na Bliskim WschodzielotniskoDronyAtaki dronów
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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