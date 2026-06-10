Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump o porozumieniu z Iranem. W Teheranie "naciskają, bo to wartościowy dokument"

|
Donald Trump
Trump o negocjacjach z Iranem: być może za dzień lub dwa będziemy mieli jakieś wyobrażenie o sytuacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CNP / POOL
Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone "bardzo mocno" zaatakują Iran, jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia pokojowego. - Powinni podpisać umowę, to dobra umowa - mówił amerykański prezydent w Gabinecie Owalnym.

USA i Iran prowadzą negocjacje w sprawie porozumienia, które miałoby przerwać trwającą od trzech miesięcy wojnę w regionie Zatoki Perskiej. W ostatnich dniach doszło do wznowienia wymiany ciosów między Waszyngtonem a Teheranem w reakcji na zestrzelenie przez Iran śmigłowca Apache w poniedziałek. Jeszcze przed tym zdarzeniem Donald Trump mówił, że jest o krok od zawarcia porozumienia z Iranem, przewidując, że zostanie zawarte w ciągu dwóch-trzech dni.

Trump zapowiada porozumienie z Iranem. Podaje termin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump zapowiada porozumienie z Iranem. Podaje termin

W środę prezydent USA powiedział w Gabinecie Owalnym, że jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia, to Stany Zjednoczone "bardzo mocno" zaatakują Iran. - Biorąc pod uwagę helikopter, myślę, że mamy do tego prawo - dodał, nawiązując do zestrzelenia amerykańskiego śmigłowca.

Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Źródło zdjęcia: CNP / POOL

Trump: chcemy umowy, która będzie działać

- Pracuję z Iranem od miesięcy (…) powinni podpisać porozumienie, to dobre porozumienie - mówił dalej Trump. Jak dodał, Teheran "wszystko, co musi zrobić to zacząć podpisywać dokumenty". 

- Mamy w pełni wynegocjowane warunki, ale oni naciskają i naciskają, aż w końcu mówią: dobra, dajmy im jeszcze kilka dni. Naciskają, bo to wartościowy dokument - przyznał Trump. - Chcemy umowy, która jest znacząca. Chcemy umowy, które będzie działać - dodał prezydenta USA. 

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego, a 8 kwietnia zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Od tego czasu Trump wielokrotnie deklarował, że jest bliski podpisania porozumienia z Teheranem. 

OGLĄDAJ: Nie taki niezależny. Trump musi się liczyć z wyborcami i partią
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters, CNN, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpIranKonflikt na Bliskim WschodzieUSAWaszyngtonPentagon
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, deszcz, chmury
Gdzie jest burza? Tu mocno pada deszcz
METEO
Opady
Deszczonośny front nad Polską. Tak będzie wędrować
METEO
Mężczyźni skakali po zaparkowanych samochodach
Skakali po dachach zaparkowanych aut
WARSZAWA
Heorhii Tykhyi
Rzecznik MSZ Ukrainy apeluje do "pierwszego strategicznego sojusznika i przyjaciela"
Świat
Kontrabanda w karetce
Powiedziała, że wiezie chorych. W karetce znaleźli coś, o czym nie wspomniała
Rzeszów
EN_01646387_0034 (1)
Tymczasowy areszt dla Leszka Kraskowskiego. Prokuratura tłumaczy, dziennikarze apelują
Polska
Zginęły dwie osoby
Wjechał autem na chodnik, dwie osoby nie żyją
Bardo
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ratusz o efektach nocnej prohibicji
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki zaproszony na galę UFC w Białym Domu
Zespół autorów
Marcin WronaJustyna SochackaFilip Czerwiński
Nowy Jork USA
Inflacja w USA najwyższa od lat. "Może nie ostygnąć aż do przyszłego roku"
BIZNES
Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii
Spadł grad. Był wielkości brzoskwini
METEO
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. 24 osoby z zarzutami
WARSZAWA
Roman Giertych
Przesłuchanie Kaczyńskiego. Giertych wyszedł w trakcie
Polska
Kraty, więzienie
Dziewięć miesięcy więzienia za złamanie zakazu
WARSZAWA
Peter Magyar
FAŁSZ"Obraził własnych obywateli"? Co zrobił premier Węgier
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Chwalińska wdzięczna za wsparcie. Teraz stawia na jedno
EUROSPORT
Rosja. Policja nadzoruje usunięcie samochodu po eksplozji w mieście Bałaszycha, 9 czerwca 2026 r.
Eksplozja samochodu pod Moskwą. Pieskow zabrał głos
Świat
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Kryzys emerytalny na horyzoncie. Uderzy w kieszenie seniorów w USA
BIZNES
18-latek usłyszał dwa zarzuty, na dwa miesiące trafił do aresztu
Wycelował w kierującą autobusem i udawał, że strzela
Rzeszów
Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki
"Substancja ta wyjątkowo szybko uzależnia". Zlikwidowali laboratorium
WARSZAWA
imageTitle
Skandal organizacyjny. Numer paszportu Messiego ujawniony
EUROSPORT
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pięciu w aucie, wszyscy pijani. Próbowali uciekać
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
"Zaniemówiłam". Post Donalda Trumpa zdenerwował Japończyków
Świat
Ulewa, deszcz
Szykują się rządy niżów. Przyniosą dużo deszczu
METEO
imageTitle
Porażka Hurkacza na raty. Nieudany powrót po przerwie
EUROSPORT
Doraźne prace remontowe przy torowisku w ciągu alei Waszyngtona
Mniej pasów ruchu, by ocalić zieleń. Tak zmieni się aleja Waszyngtona
WARSZAWA
szpital, pacjent, leczenie, kroplówka, służba zdrowia
Na te terapie czekają pacjenci. Jutro decyzja
Zdrowie
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę na parkingu przed świątynią
METEO
tankowanie benzyna stacja paliwo
Różnice cen paliw na stacjach. Gdzie jest najtaniej w Polsce?
BIZNES
shutterstock_2418283435
"Dlaczego nic nie powiedziało?" Największe polskie badanie pokazuje, czego dorośli nie widzą
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica