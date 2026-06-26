Świat Wołodymyr Zełenski spotkał się z szefem służb. Ukraina szykuje operację przeciwko Rosji Oprac. Aleksandra Sapeta |

Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: X/Wolodymyr Zelensky

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) generałem Jewhenijem Chmarą. "SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu" - napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

Dodał, że rozmawiał z Chmarą o kontynuacji działań na "długim i średnim dystansie". Zełenski podał, że w niszczeniu "personelu i sprzętu okupanta" przoduje Centrum Operacji Specjalnych SBU "Alfa". Chmara kierował wcześniej tą jednostką, a od stycznia pełni obowiązki szefa całej SBU.

Zełenski zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", która ma "zmusić agresora do zakończenia wojny".

Report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions plan, mid-range sanctions, and the results of the Security Service of Ukraine – specifically the Center of Special Operations “Alpha” – on the front.



I approved a 40-day influence operation for the Service… pic.twitter.com/Ue6O21i6xH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026 Rozwiń Zełenski zatwierdził "operację wpływu" przeciwko Rosji Źródło: X

Ukraińskie ataki na cele w Rosji

Ukraińska armia sukcesywnie prowadzi ataki wymierzone w rosyjskie obiekty strategiczne, które finansują machinę wojenną Kremla.

Wcześniej w czwartek prezydent poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległym o około 300 km od linii frontu rosyjskim Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie, oddalonej od bezpośredniej strefy walk o około 1500 km. SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Zełenski przekazał, że ukraińskie drony uderzyły w dwie rafinerie i bazę paliwową w Rosji. Opublikował nagranie Źródło: Volodymyr Zelenskyy/X

W środę Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowały systemy obrony przeciwlotniczej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej oraz lotniska wojskowe Saki i Hwardijske na okupowanym przez Rosję Krymie.

Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomiły, że w nocy z wtorku na środę uderzyły w główną stację elektroenergetyczną w Sewastopolu oraz przeprowadziły uderzenia na 48 celów wojskowych na południowych terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.

W ubiegłym tygodniu media obiegły nagrania i zdjęcia z ataku na rafinerię w stolicy Rosji. Widać na nich między innymi jak pokrywa zbiornika na paliwo wylatuje w powietrze.

Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze Źródło zdjęcia: x.com/GeneralStaffUA

Według ukraińskiego wywiadu celność ataków zmusiła Rosję do przeniesienia systemów obrony przeciwlotniczej z innych regionów kraju do Moskwy oraz w rejon Mostu Krymskiego.

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