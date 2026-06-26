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Świat

Wołodymyr Zełenski spotkał się z szefem służb. Ukraina szykuje operację przeciwko Rosji

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Wołodymyr Zełenski, Jewhenij Chmara
Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: X/Wolodymyr Zelensky
Ukraina podała, ile ma potrwać "operacja wpływu" przeciwko Rosji. Wołodymyr Zełenski ocenił, że ma ona zmusić Kreml do zakończenia wojny. Ukraińska armia od miesięcy prowadzi celne ataki na rosyjskie obiekty strategiczne setki kilometrów od linii frontu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) generałem Jewhenijem Chmarą. "SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu" - napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

Dodał, że rozmawiał z Chmarą o kontynuacji działań na "długim i średnim dystansie". Zełenski podał, że w niszczeniu "personelu i sprzętu okupanta" przoduje Centrum Operacji Specjalnych SBU "Alfa". Chmara kierował wcześniej tą jednostką, a od stycznia pełni obowiązki szefa całej SBU.

Zełenski zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", która ma "zmusić agresora do zakończenia wojny".

Ukraińskie ataki na cele w Rosji

Ukraińska armia sukcesywnie prowadzi ataki wymierzone w rosyjskie obiekty strategiczne, które finansują machinę wojenną Kremla.

Wcześniej w czwartek prezydent poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległym o około 300 km od linii frontu rosyjskim Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie, oddalonej od bezpośredniej strefy walk o około 1500 km. SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Zełenski przekazał, że ukraińskie drony uderzyły w dwie rafinerie i bazę paliwową w Rosji. Opublikował nagranie
Źródło: Volodymyr Zelenskyy/X

W środę Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowały systemy obrony przeciwlotniczej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej oraz lotniska wojskowe Saki i Hwardijske na okupowanym przez Rosję Krymie.

Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomiły, że w nocy z wtorku na środę uderzyły w główną stację elektroenergetyczną w Sewastopolu oraz przeprowadziły uderzenia na 48 celów wojskowych na południowych terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.

W ubiegłym tygodniu media obiegły nagrania i zdjęcia z ataku na rafinerię w stolicy Rosji. Widać na nich między innymi jak pokrywa zbiornika na paliwo wylatuje w powietrze.

Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze
Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze
Źródło zdjęcia: x.com/GeneralStaffUA

Według ukraińskiego wywiadu celność ataków zmusiła Rosję do przeniesienia systemów obrony przeciwlotniczej z innych regionów kraju do Moskwy oraz w rejon Mostu Krymskiego.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosjaWładimir Putin
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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