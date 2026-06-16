Świat Wołodymyr Zełenski w Genewie. Przybył na szczyt G7 w Evian-les-Bains Oprac. Adam Styczek |

Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Norwegii Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: MARTIAL TREZZINI/PAP/EPA

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"Poinformowałem pana prezydenta o dalszych atakach Rosji i naszych potrzebach wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Mówiłem o sytuacji na linii frontu oraz dalekosiężnych atakach Ukrainy. Omawialiśmy również dodatkowe środki sankcyjne ze strony naszych partnerów, które mogą zmusić Rosję do rozpoczęcia negocjacji" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy.

During a meeting with President @ParmelinG upon arriving in Geneva, I thanked Switzerland for all the support it has provided and, in particular, for its readiness to help in bringing peace closer.



I informed Mr. President about Russia’s continued attacks and our needs to… pic.twitter.com/MVrxpVr6SR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026 Rozwiń Źródło: X

Zełenski znów zrezygnował z polskiego lotniska

Jak zaznaczył portal Europejska Prawda, jest to już drugi przypadek w ostatnim czasie, gdy prezydent Ukrainy wylatuje z lotniska w Kiszyniowie. Przez trzy lata bazowym lotniskiem niezmiennie był Rzeszów, a ukraiński samolot często między lotami stacjonował w Krakowie, gdzie znajduje się lepsza baza techniczna.

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Europejska Prawda zwróciła uwagę, że między ostatnimi podróżami samolot również znajdował się w Krakowie i przyleciał stamtąd do Kiszyniowa 15 czerwca.

Wołodymyr Zełenski na lotnisku w Genewie. Przywitał go prezydent Szwajcarii Guy Parmalin Źródło zdjęcia: MARTIAL TREZZINI/PAP/EPA

Według Europejskiej Prawdy, w związku z zaostrzeniem sporów z Warszawą dotyczących nazwy jednej z jednostek Sił Obrony Ukrainy na cześć UPA, pojawiły się spekulacje, że zmiana lotniska dla wizyt zagranicznych ma podłoże polityczne.

W środę rzecznik MSZ Heorhij Tychyj zdementował polityczny kontekst zmiany lotniska dla zagranicznych podróży prezydenta Ukrainy z Rzeszowa na Kiszyniów. Agencja Interfax-Ukraina przekazała, że rzecznik MSZ stwierdził, że łączenie logistyki prezydenta z kwestiami politycznymi "jest sztuczne".

- Logistyka prezydenta jest ustalana osobno przez jego służby protokolarne. Nie polityzujmy kwestii logistyki, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, nie ma tu wymiaru politycznego i nie należy się go doszukiwać - powiedział Tychyj.

Starmer zapowiada wsparcie ukraińskiej energetyki

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zakomunikował w poniedziałek, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię.

Starmer w oświadczeniu potępił "barbarzyńskie ataki" Rosji na Ukrainę i zapowiedział, że Londyn zamierza "zintensyfikować działania, odcinając źródła napędzające wojnę Putina i dostarczając energię Ukrainie na najbliższą zimę". "Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne" - zapewnił brytyjski premier.

Biuro Starmera w osobnym komunikacie podało, że wzbogacony uran ukraiński producent energii jądrowej Enerhoatom będzie otrzymywał od brytyjskiej firmy Urenco.

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