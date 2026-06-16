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Świat

Wołodymyr Zełenski w Genewie. Przybył na szczyt G7 w Evian-les-Bains

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Wołodymyr Zełenski na lotnisku w Genewie. Przywitał go prezydent Szwajcarii Guy Parmalin
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Norwegii
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: MARTIAL TREZZINI/PAP/EPA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Genewy, skąd uda się na szczyt państw grupy G7, który odbędzie się we francuskim Evian-les-Bains. W Szwajcarii spotkał się z prezydentem Guyem Parmalinem.

"Poinformowałem pana prezydenta o dalszych atakach Rosji i naszych potrzebach wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Mówiłem o sytuacji na linii frontu oraz dalekosiężnych atakach Ukrainy. Omawialiśmy również dodatkowe środki sankcyjne ze strony naszych partnerów, które mogą zmusić Rosję do rozpoczęcia negocjacji" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy.

Zełenski znów zrezygnował z polskiego lotniska

Jak zaznaczył portal Europejska Prawda, jest to już drugi przypadek w ostatnim czasie, gdy prezydent Ukrainy wylatuje z lotniska w Kiszyniowie. Przez trzy lata bazowym lotniskiem niezmiennie był Rzeszów, a ukraiński samolot często między lotami stacjonował w Krakowie, gdzie znajduje się lepsza baza techniczna.

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Europejska Prawda zwróciła uwagę, że między ostatnimi podróżami samolot również znajdował się w Krakowie i przyleciał stamtąd do Kiszyniowa 15 czerwca.

Wołodymyr Zełenski na lotnisku w Genewie. Przywitał go prezydent Szwajcarii Guy Parmalin
Wołodymyr Zełenski na lotnisku w Genewie. Przywitał go prezydent Szwajcarii Guy Parmalin
Źródło zdjęcia: MARTIAL TREZZINI/PAP/EPA

Według Europejskiej Prawdy, w związku z zaostrzeniem sporów z Warszawą dotyczących nazwy jednej z jednostek Sił Obrony Ukrainy na cześć UPA, pojawiły się spekulacje, że zmiana lotniska dla wizyt zagranicznych ma podłoże polityczne.

W środę rzecznik MSZ Heorhij Tychyj zdementował polityczny kontekst zmiany lotniska dla zagranicznych podróży prezydenta Ukrainy z Rzeszowa na Kiszyniów. Agencja Interfax-Ukraina przekazała, że rzecznik MSZ stwierdził, że łączenie logistyki prezydenta z kwestiami politycznymi "jest sztuczne".

- Logistyka prezydenta jest ustalana osobno przez jego służby protokolarne. Nie polityzujmy kwestii logistyki, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, nie ma tu wymiaru politycznego i nie należy się go doszukiwać - powiedział Tychyj.

Starmer zapowiada wsparcie ukraińskiej energetyki

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zakomunikował w poniedziałek, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię.

Starmer w oświadczeniu potępił "barbarzyńskie ataki" Rosji na Ukrainę i zapowiedział, że Londyn zamierza "zintensyfikować działania, odcinając źródła napędzające wojnę Putina i dostarczając energię Ukrainie na najbliższą zimę". "Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne" - zapewnił brytyjski premier.

Biuro Starmera w osobnym komunikacie podało, że wzbogacony uran ukraiński producent energii jądrowej Enerhoatom będzie otrzymywał od brytyjskiej firmy Urenco.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaSzwajcariaWołodymyr ZełenskiRzeszówWojna w UkrainieG7
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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