Zełenski: dowolny statek może paść ofiarą rosyjskich min 

- Nie chcę nawet myśleć o tym, co będzie, jeśli część tych min nie uda się zawczasu unieszkodliwić i kto na tym ucierpi: promy, statki pasażerskie czy tankowce, których katastrofa może doprowadzić nie tylko do strat wśród ludzi, ale także ogromnej katastrofy ekologicznej - powiedział w środę Wołodymyr Zełenski w trakcie wystąpienia przed norweskim parlamentem.

Apel o dostawy broni i kolejne sankcje

Prezydent Ukrainy wezwał Norwegię do przyjęcia kolejnych sankcji wobec Rosji, gdyż - jak podkreślił - to "jedyny sposób, aby Kreml dążył do pokoju". - Jestem pewien, że jako kraj przyznający Pokojową Nagrodę Nobla to rozumiecie - zaznaczył. Dodał też. - Jestem przekonany, że norweskie firmy nie mogą uczestniczyć w tej machinie wojennej.