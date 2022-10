Wołodymyr Zełenski: w korytarzu zbożowym czeka 176 statków. Prezydent Ukrainy apeluje o "stanowczą reakcję"

- Dziś z Rosji wybrzmiało dosyć przewidywalne oświadczenie w sprawie tego, że ostatecznie burzy eksportową inicjatywę zbożową. Ale w rzeczywistości to nie jest ich dzisiejsza decyzja - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski . Według niego Rosja "zaczęła świadomie zaostrzać kryzys żywnościowy już we wrześniu, kiedy zablokowała ruch statków" z ukraińską żywnością. Jak poinformował, w tzw. korytarzu zbożowym powstał korek składający się ze 176 statków, które nie mogą płynąć według wyznaczonej trasy.

"G20 to nie jest miejsce dla Rosji"

Zełenski wezwał do stanowczej międzynarodowej reakcji, w tym na poziomie ONZ i G20. Oświadczył, że " G20 to nie miejsce dla Rosji".

Rosyjskie władze poinformowały w sobotę, że Rosja zawiesza swój udział w tzw. inicjatywie zbożowej w związku z - jak określił to Kreml - "atakiem terrorystycznym na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne, które biorą udział w zabezpieczeniu korytarza zbożowego".

Umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie podpisali 22 lipca w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ. Porozumienie zawarto na 120 dni (czyli do 19 listopada) z możliwością przedłużenia. Blokada eksportu była skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego.

Eksplozje w Sewastopolu

W sobotę Rosja poinformowała, że ​​siły ukraińskie przy pomocy dronów zaatakowały we wczesnych godzinach porannych okręty Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu, największym mieście na zaanektowanym Krymie. Moskwa przekazała, że ataki zostały w większości odparte. Rosyjskie ministerstwo obrony podało później, że niewielkich uszkodzeń doznał rosyjski trałowiec (okręt specjalnie przeznaczony do oczyszczania akwenów żeglownych z min za pomocą holowanych trałów, a także do stawiania min - przyp. red.).