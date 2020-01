"Przyjechaliśmy do Izraela i dowiedzieliśmy się, że na Światowe Forum Holokaustu, w związku z ogromnym zainteresowaniem tym wydarzeniem, trudno jest dostać się tym, którzy przeżyli tę straszliwą tragedię. Zdecydowaliśmy, że przekażę moje miejsce i miejsca delegacji Ukrainy tym mężnym, niezwykłym ludziom. Prasa donosi, że tak postąpili niektórzy członkowie izraelskiego rządu. Uważam, że jest to słuszna decyzja" - napisał w czwartek na Facebooku Wołodymyr Zełenski.

"Na głównych uroczystościach powinni być ci, którzy najbardziej na to zasługują. Ci, którzy dokonali rzeczy niemożliwej: zachowali życie w czasach, gdy jego zachowanie było praktycznie niemożliwe" - podkreślił. Doradca Zełenskiego Andrij Jermak powiedział agencji Interfax-Ukraina, że ukraińska delegacja poinformowała o swojej decyzji organizatorów forum. - Poprosiliśmy, by miejsca te zostały przekazane ludziom, którzy pochodzą z Ukrainy i którzy przeżyli tę straszną tragedię - oświadczył.

Zełenski potwierdził swoją obecność na Światowym Forum Holokaustu w opublikowanym w niedzielę wywiadzie, którego udzielił portalowi "Times of Israel". Pytany był w nim, między innymi, o to, czy będzie wygłaszał w Jerozolimie przemówienie.

- Najważniejszą rzeczą dla każdego kraju jest czczenie pamięci swoich ofiar Holokaustu. To jest bardzo ważne, by pojechać, bez względu na to czy przemawiamy, czy nie - odparł ukraiński prezydent. - Dla mnie osobiście to nie jest ważne, czy będę przemawiał - zapewnił.