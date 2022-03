Erdogan: Turcja nie przekaże Ukrainie systemów przeciwlotniczych S-400

Wyrzutnie S-400. Turcja zakupiła je od Rosji

Czym jest system S-400?

S-400 Triumf (w kodzie NATO - SA-21 Growler) to zmodyfikowana wersja systemu S-300PMU (w kodzie NATO - SA-10C). Jak podają rosyjskie źródła S-400 potrafi niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a także cele balistyczne o prędkości do 4,8 kilometra na godzinę - na dystansie do 60 kilometrów.