Prezydent Sri Lanki podał się do dymisji, rezygnacja przyjęta. Premier przejął jego obowiązki

Rezygnacja prezydenta została przyjęta przez szefa parlamentu. - Będziemy dążyć do mianowania nowego prezydenta zgodnie z konstytucją - powiedział dziennikarzom przewodniczący parlamentu Mahinda Yapa Abeywardena. - Nastąpi to szybko i pomyślnie. Proszę wszystkich o wsparcie tego procesu - zaapelował. Kandydaci mają zostać przedstawieni 19 lipca, a głosowanie odbędzie się dzień później.

Jeszcze w piątek na pełniącego obowiązki prezydenta został zaprzysiężony premier Ranil Wickremesinghe. Zgodnie z lankijską konstytucją w razie wakatu na urzędzie prezydenta premier jest zaprzysięgany jako tymczasowy szef państwa do czasu, aż parlament wybierze kandydata na prezydenta spośród deputowanych.

Po objęciu funkcji pełniącego obowiązki prezydenta Wickremesinghe zapowiedział, że będzie przestrzegał porządku konstytucyjnego i zaprowadzi porządek w kraju. Zwrócił się też do ustawodawców o działania zmierzające do wypracowania konsensusu w celu utworzenia ponadpartyjnego rządu w pogrążonym w kryzysie kraju.

Prezydent podał się do dymisji

Prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa opuścił kraj w środę, udając się wojskowym odrzutowcem wraz z żoną i dwoma ochroniarzami na Malediwy, a następnie do Singapuru. Wysłał stamtąd w czwartek do przewodniczącego parlamentu list, w którym poinformował, że podaje się do dymisji. List został przekazany prokuratorowi generalnemu, który zbadał aspekty prawne takiej formy rezygnacji, a wcześniej potwierdził autentyczność pisma.