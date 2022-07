Prezydent Sri Lanki podał się do dymisji. Przewodniczący parlamentu przyjął rezygnację

- Od tego momentu będziemy dążyć do mianowania nowego prezydenta zgodnie z konstytucją – powiedział dziennikarzom przewodniczący lankijskiego parlamentu Mahinda Yapa Abeywardena. - Nastąpi to szybko i pomyślnie. Proszę wszystkich o wsparcie tego procesu - zaapelował.

Prezydent podał się do dymisji

Prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa opuścił kraj w środę, udając się wojskowym odrzutowcem wraz z żoną i dwoma ochroniarzami na Malediwy, a następnie do Singapuru. Wysłał stamtąd w czwartek do przewodniczącego parlamentu list, w którym poinformował, że podaje się do dymisji. List został przekazany prokuratorowi generalnemu, który zbadał aspekty prawne takiej formy rezygnacji, a wcześniej potwierdził autentyczność pisma.