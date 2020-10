Putin o rywalu Trumpa: widzę bardzo poważny element możliwej współpracy

Władimir Putin w wywiadzie dla telewizji państwowej Rossija 1 powiedział, że Rosja w kwestii wyborów w USA jest "postronnym obserwatorem" i "nie miesza się" do nich. Zauważył jednak, że Donald Trump "niejednokrotnie wypowiadał się na rzecz rozwoju stosunków rosyjsko-amerykańskich".

- Bez wątpienia bardzo to sobie cenimy - powiedział prezydent Rosji. - W ostatnich latach w relacjach rosyjsko-amerykańskich udało się wiele zdziałać, niemniej w pełnej mierze te zamiary, o których prezydent Trump mówił wcześniej, nie zostały zrealizowane - dodał.

Putin dostrzega "antyrosyjską retorykę"

Prezydent Rosji oświadczył również, że dostrzega "dość ostrą retorykę antyrosyjską" ze strony rywala Trumpa - kandydata Partii Demokratycznej Joe Bidena. Niemniej - jak dodał - "kandydat Biden publicznie powiedział, że jest gotów do przedłużenia układu nowy START bądź do zawarcia nowego porozumienia o ograniczeniu strategicznych zbrojeń ofensywnych. A to już jest bardzo poważny element naszej możliwej współpracy w przyszłości" - zaznaczył Putin.