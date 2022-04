Prezydent Niemiec planował podróż do Ukrainy, ale "Kijów tego nie chciał"

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier planował pojechać do Ukrainy, ale "Kijów tego nie chciał". Jak podał niemiecki "Bild", przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski odmówił spotkania ze Steinmeierem ze względu na jego wcześniejszą postawę wobec Rosji.

We wtorek Steinmeier był w Polsce, gdzie spotkał się między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą. W środę ci dwaj przywódcy, razem z prezydentami Estonii, Litwy i Łotwy, mieli wyruszyć do Kijowa, by "wysłać mocny sygnał europejskiej solidarności z Ukrainą".