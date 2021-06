Prezydent Niemiec z wizytą w Polsce

Prezydent Andrzej Duda oficjalnie powitał w Warszawie prezydenta Niemiec Franka Steinmeiera. Wizyta ma związek z 30. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Warszawą a Berlinem. To także okazja do dyskusji o blaskach i cieniach polsko-niemieckiego układu - ocenił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. - Wciąż konieczne są zabiegi, by wypełnić jego zapisy - zaznaczył.