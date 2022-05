Prezydent Mołdawii apeluje o przyznanie jej krajowi statusu kandydata do Unii Europejskiej. Polscy europosłowie za

W przemówieniu w Parlamencie Europejskim w środę prezydent Mołdawii Maia Sandu wezwała kraje Unii Europejskiej do wsparcia europejskich aspiracji jej kraju i przyznania mu statusu państwa kandydującego do członkostwa we Wspólnocie. Poparli ją polscy europosłowie, Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości.