Prezydent Meksyku proponuje utworzenie wspólnoty wzorowanej na UE

Państwa Karaibów i Ameryki Łacińskiej powinny dążyć do utworzenia regionalnej wspólnoty podobnej do tej z początków Unii Europejskiej - powiedział prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador podczas inauguracji szczytu Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).

Obrador wyszedł z propozycją utworzenia wspólnoty z myślą o tym, żeby ograniczyć wpływy prowaszyngtońskiej Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), do której nie należy Kuba. Uzasadnił, że blok byłby szansą na rozwój gospodarek państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz skuteczne radzenie sobie z kryzysami w regionie.

- W dzisiejszych czasach CELAC jest głównym narzędziem do zacieśnienia więzi pomiędzy państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów - podkreślił. - Powinniśmy budować na amerykańskim kontynencie wspólnotę ekonomiczną podobną do tej, która była początkiem Unii Europejskiej - dodał i zaznaczył, że istotne jest "uszanowanie niezależności" państw należących do CELAC.