Prezydent Litwy podpisał ustawę o pisowni nielitewskich nazwisk. Podziękowania Andrzeja Dudy

Ustawa określająca zapis nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości została podpisana przez prezydenta Litwy. To krok w bardzo dobrym kierunku w stosunkach polsko-litewskich - ocenił na Twitterze Andrzej Duda. Ustawa przyjęta przez parlament przed tygodniem wejdzie w życie 1 maja.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podpisał we wtorek ustawę, określającą zapis nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości. Dotyczy to także pisowni nazwisk polskich - kwestii, która w litewskim parlamencie była omawiana przez prawie 30 lat i wzbudzała wiele kontrowersji w stosunkach Polski i Litwy.

"Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podpisał ustawę o pisowni nazwisk, która - w mojej ocenie - jest krokiem w bardzo dobrym kierunku w stosunkach polsko-litewskich. Zadzwoniłem do Niego, by podziękować Jemu i Wszystkim zaangażowanym w prace nad ustawą" - napisał na Twitterze Andrzej Duda, odnosząc się do tej sprawy.