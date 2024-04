Zatrzymania po ataku na współpracownika Nawalnego. Litewska policja: to obywatele Polski

W Polsce zatrzymano dwie osoby podejrzewane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa - oznajmił w czasie piątkowej konferencji prasowej prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Wołkow, bliski współpracownik nieżyjącego już krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego, został napadnięty w Wilnie 12 marca. Jak przekazała litewska policja, zatrzymani to obywatele Polski.

Litewska policja poinformowała później, że zatrzymani to obywatele Polski. Z kolei polska policja - cytowana przez Reuters - przekazała, że obie osoby były objęte europejskim nakazem aresztowania.

Gaz łzawiący, młotek

Wołkow to były szef sztabu Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji, zmarłego w niejasnych okolicznościach w lutym tego roku w kolonii karnej za kołem podbiegunowym . Mężczyzna został napadnięty w Wilnie, gdzie mieszka . Napastnik rozbił okno w samochodzie opozycjonisty, w oczy rozpylił mu gaz łzawiący, a następnie zaczął go uderzać młotkiem.

Po ataku Wołkow został zabrany do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego złamanie ręki. Wołkow nazwał atak "pozdrowieniami gangsterskimi z Petersburga", najwyraźniej nawiązując do zaangażowania władz rosyjskich i osobiście prezydenta Władimira Putina, pochodzącego z tego miasta - podała rosyjska sekcja Radia Swoboda, przypominając, że do ataku doszło niecały miesiąc po śmierci Aleksieja Nawalnego.