CNN: prezydent Korei Południowej został nagrany, gdy wulgarnie wypowiadał się o amerykańskich prawodawców

Prezydent Korei Południowej został przyłapany na tym, jak przeklina po krótkiej rozmowie z Joe Bidenem w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Yoon Suk-yeol został nagrany w momencie, w którym zwraca się do swoich doradców, że dla amerykańskiego prezydenta "byłoby zawstydzające, gdyby te sk… w Kongresie nie zatwierdziły tej ustawy".

W piątek do mediów społecznościowych wyciekło nagranie, w którym prezydent Korei Południowej wulgarnie krytykuje amerykańskich prawodawców. Wypowiedź Yoon Suk-yeola miała zostać zarejestrowana po środowym spotkaniu południowokoreańskiego przywódcy z prezydentem USA Joe Bidenem na konferencji Global Fund w Nowym Jorku.

Na nagraniu opublikowanym przez południowokoreańską telewizję MBC na oficjalnym kanale YouTube można zobaczyć prezydenta Yoon Suk-yeola spacerującego po scenie po rozmowie z Joe Bidenem, a po chwili wydaje się, że zwraca się do swoich współpracowników: - Byłoby tak zawstydzające dla Bidena, gdyby te sk… w Kongresie nie zatwierdziły tej ustawy".

Global Fund to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się zwalczaniem HIV, gruźlicy i malarii w krajach rozwijających się. Uwaga prezydenta Korei Południowej, jak wskazuje stacja CNN, wydaje się być odniesieniem do zobowiązania Bidena do przekazania sześciu miliardów dolarów, wymagającego zgody Kongresu.