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Świat

Karol Nawrocki o Forcie Trump: jesteśmy przekonani, że to już jest kwestia czasu

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Karol Nawrocki po zakończeniu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki o przemówieniu Trumpa: pomocy nie mierzy się po ilości słów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Mam nadzieję, że prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump - zapowiedział Karol Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg TV. Polski prezydent mówił o stałej bazie amerykańskiej armii w Polsce na marginesie odbywającego się w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prowadząca rozmowę w Bloomberg TV Francine Lacqua pytała Karola Nawrockiego m.in. o zapowiedzianą ostatnio przez amerykańskiego prezydenta bazę wojsk USA w Polsce.

- My jesteśmy przekonani, że po tej deklaracji pana prezydenta Trumpa to już jest kwestia czasu - stwierdził prezydent, zaznaczając że pozostają jednak kwestie administracyjne i finansowe. - Polska płaci za swoje bezpieczeństwo - podkreślił Karol Nawrocki, również za obecność amerykańskich wojsk. - To jest dla nas bardzo dobre rozwiązanie, bo wiemy, za co płacimy. Obecność wojsk amerykańskich w Polsce daje poczucie stabilizacji w całym regionie - mówił. - Wydaje mi się, że sprawa jest z całą pewnością potwierdzona, bo prezydent Trump słynie z tego, że dotrzymuje słowa - stwierdził Karol Nawrocki, cytowany przez Bloomberga.

Nawrocki: sytuacja jest poważna

Prezydent Nawrocki został również zapytany o ostrzeżenia premiera Donalda Tuska dotyczące możliwych ataków hybrydowych ze strony Rosji. - Te ataki są bardzo poważne. W Polsce, a także w całej Europie obserwujemy wojnę hybrydową - stwierdził prezydent wymieniając ataki dronów nie tylko przy granicy, ale również dronów przekraczających naszą granicę. Jak mówił rosyjskie prowokacje badają odporność NATO. - Sytuacja z całą pewnością jest poważna - stwierdził.

Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawia z mediami po zakończeniu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku
Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawia z mediami po zakończeniu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

- Ja zawsze zachęcam prezydenta Trumpa w naszych dyskusjach do tego, aby nie ufał Władimirowi Putinowi. W naszym regionie świata my bardzo dobrze znamy Federację Rosyjską, niezależnie od tego, czy to była carska Rosja, sowiecka, bolszewicka Rosja czy też dzisiaj Rosja Władimira Putina. Rosja nie potrafi żyć inaczej, niż walcząc z państwami, którym odmawia suwerenności i niepodległości - mówił. - Więc z perspektywy Polski w naszych rozmowach zawsze zachęcam do rozwiązań takich, które pomogą Ukrainie, a wyeliminują zagrożenie [ze strony] Federacji Rosyjskiej. Jak pani redaktor wspomniała ja jestem ścigany przez Władimira Putina, więc nie byłbym najlepszym negocjatorem do rozwiązania tej sytuacji, ale mogę powiedzieć jasno, że dla Polski to Rosja jest zagrożeniem, to Rosja niszczy dzisiaj Ukrainę i nie mamy prawa myśleć, że Rosji można zaufać. Rosja jest agresorem, Ukraina jest ofiarą tego konfliktu - podkreślił.

Nawrocki i Sikorski o przemówieniu Trumpa
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Nawrocki i Sikorski o przemówieniu Trumpa

O idei utworzenia w Polsce stałej bazy USA po raz pierwszy wspomniał były prezydent Andrzej Duda w 2018 roku. W ostatni czwartek prezydent Donald Trump oświadczył, że "czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce". Dodał, że dzieje się tak "dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski". Trump mówił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.

Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku prezydent Donald Trump powiedział między innymi, że USA współpracują "bardzo blisko z przywódcami Rosji i Ukrainy" i liczy, że wojna w Ukrainie "zostanie zakończona szybciej, niż wielu myśli".

Źródło: Bloomberg, tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Karol NawrockiDonald TrumpWładimir PutinUSAPolskaUkrainaRosjaMedia
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