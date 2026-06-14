Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Karol Nawrocki w USA. Ma "cel strategiczny"

|
010_Prezydent Karol Nawrocki_Briefing_14-06-2026_MWB14750
Karol Nawrocki w USA: naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki jest w USA, gdzie weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Wcześniej, jeszcze przed wieczorną uroczystością, uczestniczył w mszy w polskim kościele w Silver Spring. - Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce - powiedział później w rozmowie z dziennikarzami. Zdradził też, czego będzie życzył Trumpowi.

Zgodnie z planem wizyty prezydent Karol Nawrocki przyjechał na godzinę 12 (godzina 18 czasu polskiego) na mszę do Silver Spring - do polskiego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego.

Nawrocki w USA. "Warto zestawić dwie rzeczy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki w USA. "Warto zestawić dwie rzeczy"

Fakty po Faktach

Nawrocki o "strategicznym celu"

Około godziny 20 czasu polskiego Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami. - Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce - oświadczył. - Czym więcej wojsk amerykańskich w Polsce, tym lepiej - ocenił.

- Ja natomiast przyjechałem na 80. urodziny pana prezydenta. Chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają ode mnie, abym złożył najpierw prezydentowi Trumpowi życzenia z okazji 80. urodzin i z okazji 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości - powiedział prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami w USA
Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami w USA
Źródło zdjęcia: Mikołaj Bujak/KPRP

Według Nawrockiego, prezydenta Trumpa "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

- Pan prezydent Donald Trump regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO. Więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać - dodał.

Nawrocki mówił też dziennikarzom, że "jest problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu". - Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ja ustalę z Donaldem Trumpem - przekonywał. Oskarżał o "przeszkadzanie" i nieodpowiedzialne zachowanie premiera i ministra spraw zagranicznych.

Czego będzie życzył Trumpowi?

Zapytany o to, czego będzie życzyć prezydentowi Trumpwi na urodziny, Nawrocki odpowiedział: - Oczywiście, będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania, którego prezydentowi Trumpowi nie brakuje, ale żeby miał dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach, i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie najważniejszego, czyli Polskę.

Nawrocki w USA. Plan wizyty

Wcześniej Marcin Przydacz informował, że planowane jest spotkanie i rozmowa w cztery oczy Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Nie wiadomo, kiedy dokładnie ma się ono odbyć.

Jak relacjonował Marcin Wrona, około godziny 23.30 czasu polskiego rozpocznie się kolacja z udziałem amerykańskiego prezydenta i zaproszonych gości. - To jest ten najbardziej prawdopodobny moment na rozmowę, choć, oczywiście, w przypadku Donalda Trumpa niczego wykluczyć nie można. Nie można wykluczyć tego, że wcześniej pojawi się jakaś okazja na wymianę zdań - powiedział korespondent.

Po kolacji - około godziny 1 w nocy czasu polskiego - na terenie Białego Domu odbędzie się Gala UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA oraz 80. urodzin Trumpa. W tym celu został na południowym trawniku wybudowany specjalny oktagon.

W ramach gali ma zostać stoczonych siedem walk. W głównym starciu zmierzą się gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

OGLĄDAJ: Pierwsze F-35 w Polsce i "zagadkowe" przemówienie Nawrockiego
14 2000 w kuluarach cl
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
59 min
14 1045 kawa cl-0233
"Faszystowski i antysemicki smród w polskiej polityce". Ostra dyskusja polityków
Kawa na ławę
Restauracja
Lokal z gwiazdką. "Jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na kolację"
Łukasz Figielski
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPUSAKościół katolickiPoloniaDyplomacjaMarcin Przydacz
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burze, nocne pioruny
Uwaga na burze i silny wiatr. Alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Święto zamieniło się w koszmar. Zamieszki po historycznym sukcesie Knicks
Najnowsze
czbGettyImages-2160995426
Oliver Tree nie żyje. Zginął w katastrofie
Świat
imageTitle
Historyczny wyczyn Majchrzaka. Dołączył do Fibaka i Hurkacza
EUROSPORT
imageTitle
Rekord strzelecki mundialu. Niemcy demolują w Houston
RELACJA
Butler
Rozbił się samolot ze spadochroniarzami. Wszyscy zginęli
Polska
Burze, lato, gorąco, chmury
Gdzie jest burza? Nie przestaje grzmieć
METEO
imageTitle
Del Toro postawił kropkę nad i. Francuska nadzieja nie dojechała do mety
EUROSPORT
Mammatusy
Grad i "krowie wymiona". Burzowa niedziela
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki w USA. "Warto zestawić dwie rzeczy"
Fakty po Faktach
imageTitle
Lisy znowu mogą żałować. Barcelona wraca na tron w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
"Lis i różowy księżyc" reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhalaghi
"Grała w grę", żeby przeżyć. Stworzyła film, który rozdziera serce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Włodarczyk ukończyła wyścig Dookoła Pirenejów na podium
Najnowsze
imageTitle
Najbardziej oczekiwany uścisk mundialu. Dzieli ich 40 lat
EUROSPORT
deszcz parasol AdobeStock_454033063
Pojawią się "training storms". Może dojść do podtopień
METEO
Zdarzenie drogowe, Smulsko (Wielkopolskie)
"Doszło do kolizji drogowej". W jednym z samochodów Czarnek
Polska
imageTitle
Biało-Czerwoni poszli za ciosem. Mocny finisz mistrzostw Europy
EUROSPORT
imageTitle
Hamilton doczekał się triumfu w nowych barwach. Pech lidera
EUROSPORT
imageTitle
Jest decyzja FIFA w sprawie sędziego niewpuszczonego do USA
EUROSPORT
Dominika Chorosińska
Posłanka udawała, że rozmawia przez telefon. "Ja do pani dzwonię"
Polska
Teatr Exit w Krakowie
Unikatowy teatr w Krakowie. "To jest terapia dla zdrowych"
Stefania Kulik
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Ponad pół godziny "rozmowy o wszystkim". Od urodzinowych życzeń po wojnę
Świat
Donald Trump
Trump nie był wypadkiem przy pracy. Był zapowiedzią nowej epoki
Michał Sznajder
imageTitle
Egipt bez siedmiu gwiazdek. FIFA wymusiła poprawki
EUROSPORT
Chorwacja. Kolizja żaglówki i katamaranu na Morzu Adriatyckim. Osoby ranne trafiły do szpitali
Zderzenie statków w Chorwacji. Trzy osoby zginęły
Świat
Zaatakował kierowcę taksówki
Zaatakował taksówkarza, jest w rękach policji. "Zero tolerancji"
WARSZAWA
imago1078506662
Wielki sukces Majchrzaka. W finale pokonał gwiazdora
EUROSPORT
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
Bus, którym 36-latek przewoził dzieci
Wiózł dzieci pod wpływem alkoholu
Lubliniec
imageTitle
Jednostronny "finał pocieszenia". Gladiatorzy za silni dla Duńczyków
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica