Świat Karol Nawrocki w USA. Ma "cel strategiczny" Filip Czerwiński |

Karol Nawrocki w USA: naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

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Zgodnie z planem wizyty prezydent Karol Nawrocki przyjechał na godzinę 12 (godzina 18 czasu polskiego) na mszę do Silver Spring - do polskiego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego.

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Nawrocki o "strategicznym celu"

Około godziny 20 czasu polskiego Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami. - Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce - oświadczył. - Czym więcej wojsk amerykańskich w Polsce, tym lepiej - ocenił.

- Ja natomiast przyjechałem na 80. urodziny pana prezydenta. Chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają ode mnie, abym złożył najpierw prezydentowi Trumpowi życzenia z okazji 80. urodzin i z okazji 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości - powiedział prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami w USA Źródło zdjęcia: Mikołaj Bujak/KPRP

Według Nawrockiego, prezydenta Trumpa "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

- Pan prezydent Donald Trump regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO. Więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać - dodał.

Nawrocki mówił też dziennikarzom, że "jest problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu". - Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ja ustalę z Donaldem Trumpem - przekonywał. Oskarżał o "przeszkadzanie" i nieodpowiedzialne zachowanie premiera i ministra spraw zagranicznych.

Czego będzie życzył Trumpowi?

Zapytany o to, czego będzie życzyć prezydentowi Trumpwi na urodziny, Nawrocki odpowiedział: - Oczywiście, będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania, którego prezydentowi Trumpowi nie brakuje, ale żeby miał dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach, i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie najważniejszego, czyli Polskę.

Nawrocki w USA. Plan wizyty

Wcześniej Marcin Przydacz informował, że planowane jest spotkanie i rozmowa w cztery oczy Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Nie wiadomo, kiedy dokładnie ma się ono odbyć.

Jak relacjonował Marcin Wrona, około godziny 23.30 czasu polskiego rozpocznie się kolacja z udziałem amerykańskiego prezydenta i zaproszonych gości. - To jest ten najbardziej prawdopodobny moment na rozmowę, choć, oczywiście, w przypadku Donalda Trumpa niczego wykluczyć nie można. Nie można wykluczyć tego, że wcześniej pojawi się jakaś okazja na wymianę zdań - powiedział korespondent.

Po kolacji - około godziny 1 w nocy czasu polskiego - na terenie Białego Domu odbędzie się Gala UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA oraz 80. urodzin Trumpa. W tym celu został na południowym trawniku wybudowany specjalny oktagon.

W ramach gali ma zostać stoczonych siedem walk. W głównym starciu zmierzą się gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

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