Świat Karol Nawrocki w USA. Pierwszy punkt wizyty: msza Filip Czerwiński |

"Może wpadniesz na moje urodziny?" To wtedy Trump zaprosił Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zgodnie z planem wizyty prezydent Karol Nawrocki przyjechał na godzinę 12 (godzina 18 czasu polskiego) na mszę do Silver Spring - do polskiego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego. Towarzyszy mu między innymi Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Nawrocki, wchodząc do świątyni, nie odpowiedział na pytanie, co zamierza powiedzieć Donaldowi Trumpowi w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zadał je obecny na miejscu korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.

Na mszę przybyli również przedstawiciele amerykańskiej Polonii.

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