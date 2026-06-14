Karol Nawrocki w USA. Pierwszy punkt wizyty: msza
Zgodnie z planem wizyty prezydent Karol Nawrocki przyjechał na godzinę 12 (godzina 18 czasu polskiego) na mszę do Silver Spring - do polskiego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego. Towarzyszy mu między innymi Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Nawrocki, wchodząc do świątyni, nie odpowiedział na pytanie, co zamierza powiedzieć Donaldowi Trumpowi w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zadał je obecny na miejscu korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.
Na mszę przybyli również przedstawiciele amerykańskiej Polonii.
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Źródło: tvn24.pl