Prezydent Joe Biden publicznie przyznał się do siódmego ze swoich wnucząt

Czteroletnia Navy jest córką Huntera Bidena z relacji z Lunden Roberts z Arkansas. - To nie jest kwestia polityczna, to sprawa rodzinna. Jill (pierwsza dama USA - red.) i ja chcemy tylko tego, co najlepsze dla wszystkich naszych wnuków, w tym Navy - powiedział Biden, cytowany przez magazyn "People".

Za to, że nie przyznawał się oficjalnie do swojej wnuczki, prezydenta krytykowali niejednokrotnie nie tylko republikanie, ale i demokraci.

Ojcostwo Huntera Bidena ustalił test DNA

Hunter Biden początkowo zaprzeczył ojcostwu dziecka, urodzonego w 2018 roku, ale potwierdził to test DNA przeprowadzony w ramach pozwu złożonego przez Lunden Roberts. Po tym, jak w marcu 2020 roku formalnie potwierdzono jego ojcostwo, syn prezydenta zgodził się płacić alimenty w wysokości 20 tysięcy dolarów miesięcznie. We wrześniu 2022 r. złożył wniosek o zmniejszenie alimentów, argumentując to obniżeniem swych dochodów. Roberts wniosła sprzeciw i jednocześnie zwróciła się do sądu w Arkansas o zmianę nazwiska dziecka na Biden. Z tego ostatniego żądania później się wycofała.