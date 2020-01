Prezydent Iranu: wzbogacamy więcej uranu niż przed zawarciem porozumienia nuklearnego

"Przed Iranem nie ma już żadnych ograniczeń"

Na początku stycznia irański prezydent zapowiedział, że będzie kontynuował wzbogacanie uranu, nie stosując się już do ograniczeń wynikających z porozumienia nuklearnego. Była to reakcja na przeprowadzony przez USA atak w Bagdadzie, w którym zginął dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds generał Kasem Sulejmani.

Iran "może wzbogacić uran do każdego poziomu"

Iran w 2015 roku zawarł międzynarodowe porozumienie nuklearne ze światowymi mocarstwami - USA (w 2018 roku jednostronnie się wycofały), Rosją, Chinami, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i Unią Europejską. Teheran zobowiązał się do niewzbogacania uranu powyżej poziomu 3,67 procent. W reakcji na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia Iran kilkukrotnie przekraczał ustalony limit. W listopadzie 2019 roku szef irańskiego programu nuklearnego Ali Akbar Salehi ogłosił, że kraj wzbogaca uran do 5 procent.

Przed zawarciem porozumienia Iran wzbogacał uran do 20 procent, a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 procent, koniecznego do produkcji bomby atomowej.