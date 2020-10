Rowhani ocenił, że do rozszerzenia wojny może dojść w wyniku interwencji zbrojnej państwa trzeciego. Tę ostatnią uwagę odebrano jako aluzję do roli Turcji, krytykowanej przez przedstawicieli reżimu w Teheranie za "dolewanie oliwy do ognia" konfliktu, w tym m.in. za wysłanie do Azerbejdżanu bojowników z Syrii. - Iran nie pozwoli, by państwa wysłały terrorystów ku naszym granicom - ostrzegł Rowhani.