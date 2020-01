Rowhani: dziś amerykańscy, a jutro też europejscy żołnierze mogą nie być bezpieczni w regionie

Irański przywódca zarzucił Stanom Zjednoczonym, że "to one sprawiły, iż Bliski Wschód stał się niebezpieczny". Ponadto Rowhani "zażądał od USA przeprosin za ich wcześniejsze zbrodnie" - podała agencja Reutera. Rowhani odrzucił pomysł nowego "porozumienia prezydenta USA Donalda Trumpa", mającego na celu rozwiązanie sporu nuklearnego, mówiąc, że "jest to propozycja dziwna". Skrytykował też amerykańskiego prezydenta za łamanie obietnic.