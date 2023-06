Prezydent Iranu w Ameryce Łacińskiej. Mówi o umocnieniu "stosunków strategicznych"

czytaj dalej

W Japonii wiek zgody do podjęcia aktywności seksualnej został podniesiony z 13 do 16 lat. W nowej ustawie rozszerzono też prawną definicję gwałtu, zgodnie z którą jest to "stosunek seksualny bez wyrażenia zgody". Do tej pory, według krytyków, prawo nie chroniło ofiar tego przestępstwa.