Macron zapowiada kolejne spotkanie "koalicji chętnych"

"Kraje wchodzące w skład koalicji chętnych spotkają się na początku stycznia w Paryżu aby sfinalizować konkretny wkład każdego z nich" na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - napisał w poniedziałek na X Macron.
Francuski prezydent napisał, że "gwarancje bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".
Następstwa rozmowy Zełenskiego i Trumpa
Macron wcześniej przeprowadził konsultacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz z przywódcami krajów europejskich. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
AFP zwraca uwagę, że Macron wystąpił ze swoją inicjatywą wkrótce po rozmowach Zełenskiego i Trumpa w rezydencji amerykańskiego prezydenta na Florydzie, po których amerykański prezydent wyrażał optymizm co do perspektyw zakończenia wojny. Nie ujawnił jednak szczegółów rozmów ani nie wypowiadał się o możliwym terminie jej zakończenia.
Autorka/Autor: mjz/kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA