Macron zapowiada kolejne spotkanie "koalicji chętnych"

"Kraje wchodzące w skład koalicji chętnych spotkają się na początku stycznia w Paryżu aby sfinalizować konkretny wkład każdego z nich" na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - napisał w poniedziałek na X Macron.

Francuski prezydent napisał, że "gwarancje bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.



Następstwa rozmowy Zełenskiego i Trumpa

Macron wcześniej przeprowadził konsultacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz z przywódcami krajów europejskich. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

AFP zwraca uwagę, że Macron wystąpił ze swoją inicjatywą wkrótce po rozmowach Zełenskiego i Trumpa w rezydencji amerykańskiego prezydenta na Florydzie, po których amerykański prezydent wyrażał optymizm co do perspektyw zakończenia wojny. Nie ujawnił jednak szczegółów rozmów ani nie wypowiadał się o możliwym terminie jej zakończenia.

