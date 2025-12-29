Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Macron zapowiada kolejne spotkanie "koalicji chętnych"

Prezydent Francji Emmanuel Macron
Trump o spotkaniu z Zełenskim: było świetne
Źródło: Reuters
Prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że na początku stycznia odbędzie się w Paryżu spotkanie "koalicji chętnych" w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ma to związek z negocjowanym obecnie porozumieniem pokojowym z Rosją. Ta zapowiedź nastąpiła krótko po rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, a także ich telekonferencji z europejskimi przywódcami.

"Kraje wchodzące w skład koalicji chętnych spotkają się na początku stycznia w Paryżu aby sfinalizować konkretny wkład każdego z nich" na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - napisał w poniedziałek na X Macron.

Francuski prezydent napisał, że "gwarancje bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Następstwa rozmowy Zełenskiego i Trumpa

Macron wcześniej przeprowadził konsultacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz z przywódcami krajów europejskich. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp

AFP zwraca uwagę, że Macron wystąpił ze swoją inicjatywą wkrótce po rozmowach Zełenskiego i Trumpa w rezydencji amerykańskiego prezydenta na Florydzie, po których amerykański prezydent wyrażał optymizm co do perspektyw zakończenia wojny. Nie ujawnił jednak szczegółów rozmów ani nie wypowiadał się o możliwym terminie jej zakończenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Emmanuel MacronFrancjaUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Zełenski "odrobił lekcję". "Wie, jak obsługiwać Trumpa"
Polska
Skutki tornada w Illinois
Zerwane dachy, tysiące bez prądu. Seria tornad w Illinois
METEO
Składowisko nielegalnych opadów w Giebni k. Pakości
Mafia śmieciowa i tony toksyn. Prawdopodobnie zostaną tu na dekady
Michał Malinowski
praca biuro shutterstock_2572543283
Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"
BIZNES
forum-1062107517 (1)
Tajwan okrążony. Chiny działają
Świat
39 min
pc
Radioterapia zmienia w mały reaktor nuklearny? Obalamy szkodliwe teorie
Wywiad medyczny
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
BIZNES
shutterstock_1986360074
Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Niebezpiecznie śliskie drogi. IMGW ostrzega
METEO
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem
Zełenski o dalszych krokach
Świat
imageTitle
Utytułowana zawodniczka w wieku 29 lat zapowiedziała koniec kariery
EUROSPORT
Donald Trump
U Trumpa zabrakło "optymizmu, siły i energii". Burzliwa historia spotkań
Świat
imageTitle
Rusza Turniej Czterech Skoczni. O tej godzinie rozpocznie się konkurs w Oberstdorfie
EUROSPORT
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Komentarz z Moskwy
Świat
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
"Brzmi to trochę dziwnie, ale...". Trump o "pomocy" Rosji dla Ukrainy
Świat
Delegacje USA i Ukrainy podczas rozmów w Mar-a-Lago
"Mocny zespół" Zełenskiego, liczna ekipa Trumpa. Oni uczestniczyli w rozmowach
Świat
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
"Wstrząsająca rzecz". Co wiemy po rozmowie przywódców
Świat
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Rozmowy na Florydzie, chińskie manewry, śmierć ikony kina
warto wiedzieć
25 min
telus
Premiera"Był nazywany Piłsudskim spod Opoczna". Jak Telus zbudował sobie bastion polityczny
Czarno na białym
Zimowa pogoda, śnieg
Taki będzie początek tygodnia
METEO
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
Karol Nawrocki wziął udział w rozmowie z Zełenskim i Trumpem
Polska
Konferencja prasowa po spotkaniu Trump Zełenski
Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp
Świat
imageTitle
Zieliński górą w derbach Lombardii. Pechowa zmiana Zalewskiego
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Tak wyglądało spotkanie Trumpa z Zełenskim
Świat
Donald Trump na spotkaniu z delegacją Ukrainy
"Margo, zabierz ich na zewnątrz i daj im coś do jedzenia".
Świat
Klatka kluczowa-124712
Trump pytany o rosyjskie naloty. "Ukraina również atakuje"
Świat
imageTitle
Poważny upadek i łzy na mecie. Występ na igrzyskach zagrożony
EUROSPORT
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
METEO
Powitanie Wołodymyra Zełenskiego przez Donalda Trumpa
"To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy"
Świat
imageTitle
Kubacki zawiódł w Engelbergu. Nici z sześciu skoczków na Wielkiej Krokwi
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica