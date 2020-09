Europarlament znów omija Strasburg. Macron: będziemy mieli przerąbane

- Zdecydowanie bronię pomysłu, by Parlament Europejski zbierał się w Strasburgu, stolicy Alzacji - podkreślił francuski prezydent Emmanuel Macron, który przebywa z oficjalną wizytą na Litwie. - Jeśli zgodzimy się, by Parlament Europejski zbierał się tylko w Brukseli, mamy przerąbane, bo za dziesięć lat wszystko będzie w Brukseli. A ludzie będą rozmawiać ze sobą tylko w Brukseli. Ale to nie jest idea Europy - zauważył Macron, cytowany przez francuski dziennik "Le Figaro".