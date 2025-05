Prezydent Finlandii: w przyszłym tygodniu możliwe rozmowy Rosja-Ukraina w Watykanie

Negocjacje Ukraina - Rosja bez przełomu. Ale to "można potraktować jako znak nadziei" Źródło: TVN24

> Wielka Brytania i jej sojusznicy, w tym Polska i USA, wydali ostrzeżenie przed opłaconymi przez Rosję kampaniami cybernetycznymi przeciwko organizacjom humanitarnym, które dostarczają wsparcie dla Ukrainy, a także przeciwko firmom technologicznym i logistycznym - podała agencja Reutera.

> Jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy na poziomie technicznym między Rosją a Ukrainą - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb w wystąpieniu dla mediów. Dodał, że miejscem rozmów może być Watykan.

Rozmowy Rosji i Ukrainy w Stambule Źródło: TURKISH FOREIGN MINISTER OFFICE/PAP/EPA

> Ukraina przechwyciła transmisję radiową między rosyjskimi wojskowymi, w której pada rozkaz zabicia pojmanych ukraińskich żołnierzy - podała stacja CNN, która dostała nagranie od ukraińskiego oficera wywiadu. Plik audio ma mieć związek z egzekucją w obwodzie zaporoskim w 2024 roku.

> W święto narodowe Norwegii 17 maja w metrze w Oslo pojawiły się plakaty wzywające do wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Akcję zamówiła antyeuropejska partia, praktycznie bez środków na koncie. Norweski miliarder Arte Berge, który swój majątek zrobił na interesach z Rosją, przyznał że to on zapłacił za kampanię.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo