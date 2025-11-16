Logo strona główna
Świat

Prezydent Finlandii: Europa potrzebuje "sisu"

Wołodymyr Zełenski, Alexander Stubb
Donald Trump powitał Alexandra Stubba w Białym Domu
Źródło: Reuters
Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do osiągnięcia zawieszenia broni ani rozpoczęcia negocjacji pokojowych, przynajmniej w tym roku - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb. Zaapelował jednak do swoich europejskich sojuszników, by utrzymali wsparcie dla Kijowa.

W opublikowanej w niedzielę rozmowie z agencją Associated Press Alexander Stubb podkreślił, że Europa potrzebuje "sisu" - to niemające odpowiednika w języku polskim fińskie słowo oznaczające wytrzymałość, odporność i hart ducha, aby przetrwać zimowe miesiące - ponieważ Rosja kontynuuje hybrydowe ataki i wojnę informacyjną na całym kontynencie.

Stubb powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi szybko zająć się zarzutami o korupcję i defraudację, twierdząc, że skandal ten działa na korzyść Rosji. Mimo to wezwał europejskich przywódców do rozważenia zwiększenia wsparcia finansowego i wojskowego dla Kijowa, wskazując na postępy Rosjan na polu bitwy.

- Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do osiągnięcia zawieszenia broni ani rozpoczęcia negocjacji pokojowych, przynajmniej w tym roku - przyznał.

Ruszyły negocjacje z Rosją. Dotyczą 1200 Ukraińców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ruszyły negocjacje z Rosją. Dotyczą 1200 Ukraińców

Najnowsze

Trzy kluczowe kwestie

W jego ocenie trzy najważniejsze kwestie na drodze do zawieszenia broni to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowa jej gospodarki i osiągnięcie porozumienia w sprawie roszczeń terytorialnych.

Podkreślił, że aby zaprowadzić pokój na Ukrainie, prezydent USA Donald Trump i europejscy przywódcy muszą zmaksymalizować presję na Rosję i Władimira Putina, aby zmienić jego strategiczne myślenie. Putin "zasadniczo chce zaprzeczyć niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy".

Zaznaczył, że cele te nie zmieniły się od wybuchu wojny blisko cztery lata temu.

Stubb o relacji z Trumpem

Prezydent Finlandii skomentował też swoje relacje z Trumpem, z którym gra w golfa i utrzymuje regularny kontakt. - Mogę wyjaśnić prezydentowi Trumpowi, przez co przeszła Finlandia, jak widzę sytuację na polu bitwy, albo jak postępować z Putinem. A potem, jeśli zaakceptuje jeden z dziesięciu pomysłów, to już dobrze - powiedział.

Donald Trump i Alexander Stubb
Donald Trump i Alexander Stubb
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Prezydent Stubb pochwalił Trumpa za nałożenie sankcji na główne rosyjskie koncerny energetyczne Łukoil i Rosnieft, mówiąc, że wykonał on "świetną robotę". Argumentował jednak, że należy zrobić więcej, aby dać Ukrainie możliwość ataku na rosyjski "przemysł zbrojeniowy lub obronny".

Rosjanie "wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie "wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić"

W połowie października Biały Dom ogłosił, że Trump spotka się z Putinem w Budapeszcie, po czym niespodziewanie odwołał spotkanie niecały tydzień później. Decyzja zapadła po rozmowie telefonicznej sekretarza stanu Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, podczas której Rubio prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że "Rosjanie nie ustąpili ani o cal" - powiedział Stubb - i że "nie ma sensu wciągać prezydenta Trumpa w sytuację, w której nie dojdzie do porozumienia ani niczego innego". Odwołanie było "kolejnym przykładem strategicznego błędu Rosjan, ponieważ mieli okazję i ją zmarnowali" - ocenił Stubb.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: KIMMO BRANDT/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USAUkrainaFinlandiaRosjaWojna w UkrainieDonald Trump
