Президент Дуда: відчайдушні та жалюгідні дії Кремля є поразкою тих, хто наївно вірив у компроміс

1 października 2022, 16:51
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Bezprawna rosyjska aneksja czterech regionów Ukrainy. Relacja Andrzeja Zauchy z Kijowa
Bezprawna rosyjska aneksja czterech regionów Ukrainy. Relacja Andrzeja Zauchy z KijowaTVN24, Reuters
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TVN24, ReutersBezprawna rosyjska aneksja czterech regionów Ukrainy. Relacja Andrzeja Zauchy z Kijowa

"Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна акція Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією", - написав у соцмережі президент Анджей Дуда, маючи на увазі включення окупованих територій України до складу Росії після псевдореферендумів.  Із заявою з цього приводу також виступило МЗС Польщі.  "Це ще один доказ того, що Росія намагається загострити конфлікт", - йдеться в позиції МЗС.

Володимир Путін у п'ятницю в пропагандистській промові оголосив про рішення включити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до складу Росії.  Це рішення є порушенням міжнародного права.

Władimir PutinEPA/GAVRIIL GRIGOROVSPUTNIK/KREMLIN

Президент: це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією

Президент Анджей Дуда написав у п'ятницю в Twitter, що Польща засуджує спроби Росії анексувати українську територію і ніколи їх не визнає.  "Ми й надалі підтримуватимемо захисників України та її народ, доки агресор не буде вигнаний", - запевнив він. За оцінкою президента «сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна акція Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією".

МЗС: однозначне порушення міжнародного права

В опублікованій заяві МЗС Польщі "рішуче засудило незаконні акти "визнання незалежності" та "включення" окупованих регіонів України до складу Російської Федерації". 

"Українські області Херсонська, Донецька, Луганська та Запорізька залишаються частиною України відповідно до міжнародного права", - нагадали в МЗС.  Зазначено, що Польща "не визнає і не визнає в майбутньому" ні результати псевдореферендумів, ні оголошені "укази президента Росії щодо анексії цих регіонів".

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"Ці дії є однозначним порушенням міжнародного права та є черговою зухвалою спробою Росії привласнити частину української території. Це ще один доказ того, що Росія прагне загострити конфлікт і відкидає можливість мирного вирішення. Міжнародна спільнота не може залишитися байдужою до цього грубого порушення.основних принципів міжнародного порядку", - заявили в МЗС.

Rosyjskie władze okupacyjne przeprowadziły pseudoreferenda w czterech regionach UkrainySTRINGER/PAP/EPA

Представники відомства закликали до "рішучої та термінової активізації військової підтримки України та введення подальших санкцій проти Російської Федерації".  "Ми виступаємо за продовження зусиль, спрямованих на повну міжнародну ізоляцію Російської Федерації", - йдеться в заяві, при цьомнаголошуючи на визнанні "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Avalon

Tagi:
Ukraina
Władimir Putin
Rosja
Wojna w Ukrainie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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