Świat Trump o zmianie kolejnej nazwy. "Tego akurat nie zrobię. Obiecuję" Oprac. Ewa Żebrowska |

Trump w Mississippi o zmianie nazwy rzeki. "Tego akurat nie zrobię" Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: Alex Wong/Getty Images

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Choć nazwisko prezydenta USA nie pojawi się na karcie do głosowania podczas najbliższych wyborów połówkowych zaplanowanych na 3 listopada, Donald Trump z ogromnym zaangażowaniem wspiera republikanów w kampanii wyborczej. Podczas spotkań ze zwolennikami partii chętnie chwali się swoimi osiągnięciami. Nie inaczej było podczas poniedziałkowego wiecu w Missisipi, gdzie pojawił się, by udzielić wsparcia senatorce Cindy Hyde-Smith.

W czasie swojego wystąpienia przypomniał m.in.: - Zmieniliśmy nazwę tego ich jeziorka [amerykańsko-kanadyjskiego jeziora Ontario - red.] na Ameryka. A więc mamy jezioro.

- Pomyślcie tylko - zwrócił się do zebranych - mamy jezioro i mamy zatokę. Teraz potrzebujemy jeszcze rzeki i oceanu - wskazał, a w tle słychać było głośne brawa. Dodał, że zastanawia się nad Oceanem Atlantyckim. - Myślę, że Europa będzie zachwycona.

- A wiecie, co mi powiedzieli? - rzucił nie precyzując, kto konkretnie. - Ale tego akurat nie zrobię, obiecuję. Rzeka Missisipi. Nie zmienię tego, obiecuję. Nie zamierzam zmienić tej nazwy - dodał. Jego słowa wywołały znów głośny aplauz.

Trump i propozycje nowych nazw

Prezydent chętnie poruszał kwestię zmiany nazewnictwa podczas ostatnich wieców. Tak było między innymi w Karolinie Południowej czy w Tennessee. Podczas wystąpienia na wiecu w Tennessee Trump stwierdził, że zmiana nazwy rzeki Hudson (przepływającej m.in. przez Nowy Jork) byłaby przesadą, co zostało przyjęte przez zgromadzonych śmiechem i brawami.

- Poważnie rozważaliśmy Ocean Atlantycki i skontaktowałem się z Google Maps, bo świetnie poradzili sobie z jeziorem [Ontario, obecnie nazywane przez administrację Trumpa jeziorem Ameryka - red.], naprawdę świetnie - stwierdził w Karolinie Południowej prezydent USA. W ubiegłym tygodniu z kolei wezwał do "natychmiastowej" zmiany stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka, co zostało szybko skrytykowane przez lokalne władze.

Do wyborów połówkowych zostało już tylko kilka dni. 3 listopada wyborcy w USA wybiorą wszystkich 435 deputowanych do Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów i 36 z 50 gubernatorów stanów.

red. AZ