Prezydent Donald Trump na tropie "wandali". Oskarża o niszczenie słynnego stawu w Waszyngtonie
Donald Trump w niedzielę skomentował stan stawu między Mauzoleum Lincolna a pomnikiem Jerzego Waszyngtona w stolicy USA. Zapowiedział, że niezwłocznie ruszy naprawa zbiornika "poważnie zniszczonego przez wandali", który znany jest jako sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool).
"Właśnie go obejrzałem i mogłem tylko powiedzieć sobie oraz osobom zgromadzonym wokół mnie: WOW, kto mógłby zrobić coś takiego? CHORZY, OBŁĄKANI LUDZIE!" - napisał.
Wpis Trumpa miał pojawić się w momencie, gdy helikopter z prezydentem USA na pokładzie zbliżał się do Białego Domu, dokąd wracał z rezydencji Camp David.
Renowacja stawu w Waszyngtonie
Utworzony w 1922 roku zbiornik ma ponad 600 metrów długości, od 45 cm do 76 cm głębokości i mieści około 27 mln litrów wody. Jego zmorą są przecieki, rozrost glonów oraz ptasie odchody - zauważa BBC. Zdarzają się uszkodzenia rur. Od konstrukcji odchodzi farba, co dokumentują media.
Zbiornik niedawno został poddany kosztownej renowacji z inicjatywy Donalda Trumpa. Robotnicy usunęli z niego wodę, odmalowali dno i ponownie napełnili wodą. Media oszacowały koszt tych zabiegów na kilkanaście milionów dolarów.
Były olimpijczyk zatrzymany. Prokurator ostrzega
Prokurator federalna Waszyngtonu Jeanine Pirro zapowiedziała, że będzie zdecydowanie ścigać każdego, kto zostanie uznany za sprawcę zniszczenia zbiornika.
- Każdy, kto dopuści się aktu wandalizmu lub podejmie próbę jego popełnienia, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej - powiedziała w niedzielę stacji Fox News.
Według wysokiego rangą urzędnika administracji Trumpa w sobotę wieczorem aresztowano pięć osób za wandalizm, a pięć kolejnych otrzymało wezwania do stawienia się na posterunku. Urzędnik, na którego powołuje się stacja CBS, poinformował, że w tej sprawie złożono łącznie 14 zgłoszeń na policję.
W piątek policja zatrzymała byłego olimpijczyka Davida Hearna i postawiła mu zarzut zniszczenia zbiornika. Kajakarz w rozmowie z BBC powiedział, że po prostu dotknął łuszczącej się farby. Podkreślał, że stan zbiornika "nie uległ zmianie". Całą sytuację nazwał "arbitralnym, kapryśnym oskarżeniem".