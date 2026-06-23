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Świat

Prezydent Donald Trump na tropie "wandali". Oskarża o niszczenie słynnego stawu w Waszyngtonie

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Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Donald Trump zarzuca "wandalom" niszczenie stawu w Waszyngtonie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Donald Trump oskarżył "wandali" o zniszczenie stawu w Waszyngtonie i zapowiedział jego naprawę. Zbiornik niedawno przeszedł kosztowną renowację, jednak wciąż zmaga się z problemami. W stolicy USA dochodzi do zatrzymań w sprawie niszczenia stawu, aresztowany został między innymi były olimpijczyk.

Donald Trump w niedzielę skomentował stan stawu między Mauzoleum Lincolna a pomnikiem Jerzego Waszyngtona w stolicy USA. Zapowiedział, że niezwłocznie ruszy naprawa zbiornika "poważnie zniszczonego przez wandali", który znany jest jako sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool).

"Właśnie go obejrzałem i mogłem tylko powiedzieć sobie oraz osobom zgromadzonym wokół mnie: WOW, kto mógłby zrobić coś takiego? CHORZY, OBŁĄKANI LUDZIE!" - napisał.

Wpis Trumpa miał pojawić się w momencie, gdy helikopter z prezydentem USA na pokładzie zbliżał się do Białego Domu, dokąd wracał z rezydencji Camp David.

Renowacja stawu w Waszyngtonie

Utworzony w 1922 roku zbiornik ma ponad 600 metrów długości, od 45 cm do 76 cm głębokości i mieści około 27 mln litrów wody. Jego zmorą są przecieki, rozrost glonów oraz ptasie odchody - zauważa BBC. Zdarzają się uszkodzenia rur. Od konstrukcji odchodzi farba, co dokumentują media.

Zbiornik niedawno został poddany kosztownej renowacji z inicjatywy Donalda Trumpa. Robotnicy usunęli z niego wodę, odmalowali dno i ponownie napełnili wodą. Media oszacowały koszt tych zabiegów na kilkanaście milionów dolarów.

W nowo wyremontowanym stawie w Waszyngtonie pojawiły się glony
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy z basenem wandalom
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Były olimpijczyk zatrzymany. Prokurator ostrzega

Prokurator federalna Waszyngtonu Jeanine Pirro zapowiedziała, że będzie zdecydowanie ścigać każdego, kto zostanie uznany za sprawcę zniszczenia zbiornika.

- Każdy, kto dopuści się aktu wandalizmu lub podejmie próbę jego popełnienia, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej - powiedziała w niedzielę stacji Fox News.

Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy ze stawem "wandalom"
Prezydent USA Donald Trump przypisuje problemy ze stawem "wandalom"
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Według wysokiego rangą urzędnika administracji Trumpa w sobotę wieczorem aresztowano pięć osób za wandalizm, a pięć kolejnych otrzymało wezwania do stawienia się na posterunku. Urzędnik, na którego powołuje się stacja CBS, poinformował, że w tej sprawie złożono łącznie 14 zgłoszeń na policję.

W piątek policja zatrzymała byłego olimpijczyka Davida Hearna i postawiła mu zarzut zniszczenia zbiornika. Kajakarz w rozmowie z BBC powiedział, że po prostu dotknął łuszczącej się farby. Podkreślał, że stan zbiornika "nie uległ zmianie". Całą sytuację nazwał "arbitralnym, kapryśnym oskarżeniem".

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Źródło: BBC
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Tagi:
USADonald TrumpWaszyngtonWandalizm
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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