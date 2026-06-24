Prezydent złożył skargę na premiera w trybunale. Polityczny skandal w Czechach
Podczas najbliższego szczytu NATO, zgodnie z decyzją rządu, w skład czeskiej delegacji nie wejdzie prezydent Petr Pavel - podaje Reuters. Decyzja ta dotyczy spotkania, które odbędzie się między 7 a 8 lipca w Ankarze i została wydana po "miesiącach sporów" o to, kto będzie reprezentował Pragę.
Nie zgadza się z nią Petr Pavel, pozostający w konflikcie z rządem. We wtorek jego kancelaria poinformowała, że odwołał się do Trybunału Konstytucyjnego w sporze dotyczącym zakresu jego uprawnień i przewodnictwa delegacji, na które nalegał.
"Uważam decyzję o wykluczeniu prezydenta z delegacji za bezprecedensowy i wyjątkowo niefortunny krok", ocenił Pavel. Przekazał w oświadczeniu, że prezydenci przewodniczyli 19 z 20 czeskich delegacji w trakcie poprzednich szczytów NATO.
Babisz komentuje: szanuję decyzję
Szef rządu, Andrej Babisz, jak relacjonuje Politico, poinformował we wtorek, że choć szanuje decyzję prezydenta o wniesieniu pozwu w sprawie naruszenia kompetencji, to "nie uważa jej za dobry pomysł".
Napisał na X, że "nie wypada", by najwyżsi rangą urzędnicy państwowi wnosili przeciwko sobie pozwy do Trybunału Konstytucyjnego. "Podjęliśmy decyzję pragmatycznie, a przede wszystkim praktycznie, w oparciu o ocenę przebiegu szczytu", dodał.
Podczas zbliżającego się szczytu premier Czech będzie musiał uzasadnić swoją decyzję o cięciu podstawowych wydatków wojskowych do około 1,8 procent PKB (poniżej celu NATO wynoszącego 2 procent). Jak podaje Politico decyzja o wykluczeniu prezydenta, byłego generała, może mieć związek z jego opinią na temat cięć, które uznał za "nieodpowiedzialne". Z oświadczenia prezydenta opublikowanego na X wynika, że najnowszy spór to nie jest kwestia "krzesła podczas spotkania za granicą", ale podziału władzy. Prezydent pisze, że Babisz chce swoją decyzją "ograniczyć jego rolę przyznaną przez Konstytucję".
Trybunał ma zająć się sprawą podczas posiedzenia plenarnego w środę.