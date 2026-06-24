Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydent złożył skargę na premiera w Sądzie Konstytucyjnym. Jest decyzja

|
Petr Pavel
Prezydent Czech Petr Pavel na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Michaela Rihova/CTK/PAP/EPA
Czeski Sąd Konstytucyjny nakazał rządowi włączenie prezydenta Petra Pavla do delegacji kraju na szczyt NATO. Nastąpiło to w odpowiedzi na wniosek głowy państwa. Premier Andrej Babisz poinformował, że "szanuje" decyzję sądu, chociaż jeszcze dzień wcześniej krytykował odwołanie się przez prezydenta.

Koalicyjny rząd - w którym większość ma populistyczna partia ANO premiera Andreja Babisza - zdecydował w poniedziałek, że prezydent nie będzie częścią delegacji udającej się do Ankary na zaplanowany między 7 a 8 lipca szczyt NATO. Babisz argumentował, że jest to wybór czysto praktyczny, ponieważ rząd będzie musiał tłumaczyć się z faktu, że Praga przeznacza zbyt mało na obronność. Zaprzeczył też, jakoby działał przeciw Pavlowi.

Pozostający w konflikcie z rządem prezydent nie zgodził się z tą decyzją. We wtorek jego kancelaria poinformowała, że odwołał się do Sądu Konstytucyjnego w sporze dotyczącym zakresu jego uprawnień i przewodnictwa delegacji, na które nalegał.

- Decyzję o wykluczeniu prezydenta republiki z delegacji uważam za bezprecedensową i wyjątkowo niefortunny krok - powiedział w oświadczeniu Pavel. Jego zdaniem rząd podjął świadomą decyzję o wykluczeniu głowy państwa, która zarazem jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Pavel, zanim został prezydentem, stał między innymi na czele Komitetu Wojskowego NATO.

Czeski przywódca zwrócił też uwagę, że uniemożliwiając mu wyjazd na szczyt, rząd utrudnia mu wykonywanie uprawnień konstytucyjnych, do których należy reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej. Przypomniał także, że dotychczas w szczytach Sojuszu Czechy reprezentowali prezydenci z wyjątkiem Milosza Zemana, który zachorował i nie dotarł na szczyt w Brukseli w 2021 roku.

Jest decyzja sądu. Pavel: będę oczekiwał na dalsze kroki

W środę Sąd Konstytucyjny orzekł, że rząd Babisza i resort dyplomacji muszą bezzwłocznie poinformować NATO i tureckich organizatorów szczytu, że prezydent będzie częścią czeskiej delegacji. Agencja Reutersa zauważyła, że decyzja sądu oznacza, że rząd musi akredytować Pavla przed najbliższym piątkiem, kiedy to kończy się termin składania wniosków akredytacyjnych.

Na platformie X Pavel napisał, że przyjął decyzję sądu z zadowoleniem. "Zdaję sobie sprawę, że nakaz tymczasowy nie jest ostateczną decyzją w sprawie samego sporu i będę oczekiwał na dalsze kroki ze strony Sądu Konstytucyjnego" - oświadczył.

Babisz komentuje: szanuję decyzję

Orzeczenie sądu skomentował również na X. "Szanuję niezwykle szybką decyzję Sądu Konstytucyjnego" - napisał krótko.

Dzień wcześniej jednak Babisz - jak relacjonowało Politico - poinformował, że choć szanuje decyzję prezydenta o wniesieniu pozwu w sprawie naruszenia kompetencji, to "nie uważa jej za dobry pomysł". Napisał na X, że "nie wypada", by najwyżsi rangą urzędnicy państwowi wnosili przeciwko sobie pozwy do Sądu Konstytucyjnego.

"Podjęliśmy decyzję pragmatycznie, a przede wszystkim praktycznie, w oparciu o ocenę przebiegu szczytu" - dodał.

Podczas zbliżającego się szczytu premier Czech będzie musiał uzasadnić swoją decyzję o cięciu podstawowych wydatków wojskowych do około 1,8 procent PKB (poniżej celu NATO wynoszącego 2 procent). Jak podało Politico, decyzja o wykluczeniu prezydenta może mieć związek z jego opinią na temat cięć, które uznał za "nieodpowiedzialne".

OGLĄDAJ: Według Rosjan to "największy złoczyńca Europy". Kim naprawdę jest prezydent Czech?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
Czarno na białym
30 min
Debata "USA–Polska. Historia solidarności"
Amerykanie z podziwem o Polsce. "Nie żartuję, jak o tym mówię"
Debata TVN24+
59 min
Warszawski Szpital Południowy
Sensacje byłego ordynatora Szpitala Południowego. "Dużo zarzutów, większość bez dowodów"
Podcast polityczny
Źródło: PAP, Reuters, Politico
Tagi:
CzechyNATOAndrej BabiszPetr Pavel
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Grill
Niemieckie miasta zakazują publicznego grillowania
METEO
Binance
Binance rozesłał maile do polskich klientów. "Usługi zostaną ograniczone"
BIZNES
imageTitle
Polacy grają w Lidze Narodów. Belgia na początek
RELACJA
Wołodymyr Zełenski
"Ultimatum zadziałało". Zełenski: przekaźniki wyłączone
Muzeum Literatury w Warszawie
Dyrektorka Muzeum Literatury rezygnuje ze stanowiska
WARSZAWA
imageTitle
Jedyny taki kibic. Oglądał mecz w całkowitym bezruchu
EUROSPORT
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z prędkością 250 km/h. Od przyszłego roku nowe trasy
BIZNES
24 1700 dns cl-0001
"Myślę, że NATO się obudziło”. Amerykański generał o zaangażowaniu Europy
Keir Starmer, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron i Friedrich Merz na szczycie E5 w Berlinie
Pięcioro przywódców i "pięć przesłań"
imageTitle
Messi zagra na kolejnym mundialu? Nie zaprzeczył
EUROSPORT
Nastolatek jechał hulajnogą ponad 60 km/h
Środkiem jezdni, z prędkością 63 kilometrów na godzinę.16-latek bez kasku
WARSZAWA
Warszawski Szpital Południowy
Po pierwsze odpowiedzialność. Eksperci ochrony zdrowia apelują o studzenie emocji
Zdrowie
Pole minowe (zdjęcie podglądowe)
Usuwał miny na ukraińskim froncie. Zginął w rosyjskim ataku
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
METEO
imageTitle
MKOl docenił olimpijczyków. 10 tysięcy dolarów za udział w igrzyskach
EUROSPORT
Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Powstanie nowy przystanek kolejowy
WARSZAWA
Nowy tymczasowy terminal na lotnisku w Modlinie
Lotnisko w Modlinie może przyjąć więcej pasażerów
WARSZAWA
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
METEO
imageTitle
Zwycięski bój Kawy. Do Wimbledonu jeden krok
EUROSPORT
Warszawski Szpital Południowy
Trwa śledztwo w sprawie prosektorium. "Nieprawidłowości w wypełnianiu kart zgonów"
Polska
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Wzmożone kontrole w czasie upałów. Ministra apeluje
BIZNES
Pożar składowiska w Chorzowie
Kłęby czarnego dymu nad miastem
Chorzów
GettyImages-2282561942
Świątek oblała sprawdzian przed Wimbledonem. Dotkliwa porażka
EUROSPORT
Warszawski Szpital Południowy
Co się działo w szpitalu? Wątpliwości i pytania do byłego ordynatora i instytucji
Polska
Donald Tusk
Nowy odcinek drogi przed wakacjami. "Wyższy standard niż w zachodniej Europie"
BIZNES
Rosyjskie samoloty Tu-160 (zdjęcie ilustracyjne)
Rosyjskie bombowce tuż przy granicy. Norwegowie poderwali myśliwce
14-letnia Natalia z Andrychowa
14-letnia Natalia umierała pół kilometra od komisariatu. Policjanci oskarżeni
Kraków
imageTitle
Fala upałów uderzy w trakcie meczów Polaków. W Gliwicach są gotowi
EUROSPORT
Ulewy nawiedziły Rumunię
Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny"
METEO
Warszawski Szpital Południowy
Co się działo w Szpitalu Południowym? Wyjaśniamy nowe oskarżenia
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica