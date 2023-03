Petr Pavel: robimy, co możemy, aby zapewnić Ukrainie jak najwięcej uzbrojenia

Każdy element wyposażenia wojskowego jest potrzebny dla skutecznej obrony i potencjalnej kontrofensywy. Na pewno coś zmieni - powiedział prezydent Czech Petr Pavel w rozmowie z Piotrem Marciniakiem w TVN24. Odniósł się w ten sposób do decyzji Polski i Słowacji o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG-29. - Musimy zrobić wszystko, co tylko możemy, aby wspierać Ukrainę w osiągnięciu jej celów - podkreślał.

W piątek z prezydentem Czech w studiu TVN24 rozmawiał Piotr Marciniak. Petr Pavel odnosił się między innymi do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zapytany, czy Ukraina ma szansę zwyciężyć, odparł: - Głęboko wierzę, że tak. Wierzę też, że musimy zrobić wszystko, co tylko możemy, aby wspierać Ukrainę w osiągnięciu jej celów - dodał.

Prezydent Czech dodał również, że jest "fenomen zmęczenia wojną". - Jest to, coś, co dotyczy nie tylko krajów, które toczą wojnę, w tym przypadku Ukrainy i Rosji, ale dotyka to również krajów wspierających je - ocenił. - Aby wspierać Ukrainę, trzeba jednak utrzymać wsparcie publiczne. Jest to coraz trudniejsze, biorąc pod uwagę, jak ta wojna się przeciąga - dodał Pavel.