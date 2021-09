Prezydent Czech trafił do szpitala

Milosz Zeman został przyjęty do Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze. Doniesienia prasowe w tej sprawie potwierdziła rzeczniczka placówki Jitka Zinke.

Pierwszy o hospitalizacji 76-letniego Milosza Zemana poinformował należący do lewicowego dziennika "Pravo" portal Novinky.cz. Opublikowano nagranie, na którym widać przyjazd prezydenckiej limuzyny do szpitala i Zemana na wózku inwalidzkim, pozdrawiającego reporterów. Przed przyjazdem kolumny prezydenckiej do szpitala była tam już żona Zemana, Ivana.