Prezydent Czech na intensywnej terapii. Wcześniej spotkał się z Babiszem

Prezydent Czech Milosz Zeman ponownie został odwieziony do szpitala w Pradze. Dyrektor placówki poinformował, że przebywa na oddziale intensywnej opieki. Wcześniej Zeman spotkał się z premierem Andrejem Babiszem. Agencja Reutera przypomniała, że w Czechach odbyły się wybory do niższej izby parlamentu, a prezydent miał prowadzić rozmowy dotyczące formowania nowego rządu.

Prezydent trafił do szpitala dzień po wyborach do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu.

Dyrektor szpitala: znamy diagnozę

Dyrektor Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze prof. Miroslav Zavoral powiedział dziennikarzom, że Zeman w niedzielę został przyjęty do szpitala i znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dodał, że nie został upoważniony do przedstawienia postawionej diagnozy.

"Chciałbym prosić, szczególnie polityków i dziennikarzy, o wrażliwość w związku z hospitalizacją pana prezydenta. Wszyscy możemy zachorować, wtedy na pierwszym miejscu powinno być człowieczeństwo i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. To jest to, co nakazuje nam wiara i sumienie" – napisał w mediach społecznościowych Jirzi Ovczaczek, rzecznik Zemana.