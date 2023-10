Prezydent Czaputova powierzyła Robertowi Ficy misję sformowania rządu

Robert Fico, szef zwycięskiej w sobotnich wyborach parlamentarnych na Słowacji partii Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD), otrzymał w poniedziałek od prezydent Zuzany Czaputovej misję sformowania koalicji rządowej. Fico dostał na to od Czaputovej 14 dni.

Fico ma 14 dni na zbudowanie koalicji

Po spotkaniu w pałacu prezydenckim Fico powiedział, że dostał od Czaputovej 14 dni na zbudowanie koalicji. Uznał to za trudne zadanie, ale chce mu podołać. Większość pozwalająca na Słowacji na rządzenie to 75 mandatów. Partia Ficy ma 42 mandaty i dlatego musi szukać koalicjantów. Najczęściej wskazywana jest partia Głos-Socjaldemokracja (Hlas-SD) byłego premiera Petra Pellegriniego. Ta formacja wprowadziła do parlamentu 27 posłów. W takiej koalicji mogłaby jeszcze uczestniczyć Słowacka Partia Narodowa (SNS) z 10 mandatami.