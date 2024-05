Prezydent Chin Xi Jinping rozpoczął w niedzielę podróż po Europie od wizyty we Francji. W ciągu kolejnych pięciu dni odwiedzi również Węgry i Serbię.

Czytaj też: Scholz apeluje do Xi. "Słowo Chin ma znaczenie w Rosji" Tematem rozmów mają być relacje gospodarcze między Chinami a Unią Europejską, która grozi m.in. wprowadzeniem ceł na chińskie samochody elektryczne. Spodziewane jest także poruszenie kwestii wojny w Ukrainie, w tym udziału chińskich przedstawicieli w konferencji pokojowej, która ma odbyć się w czerwcu w Szwajcarii.

Wizyta na Węgrzech i w Serbii

Prezydent Xi następnie odwiedzi Serbię, gdzie spotka się z prezydentem Aleksandarem Vucziciem. Wizyta ta zbiega się z 25. rocznicą zbombardowania przez siły NATO chińskiej ambasady w Belgradzie, do którego doszło 7 maja 1999 r. Życie wówczas straciło 3 Chińczyków.

Następnie Xi uda się na Węgry, by spotkać się z premierem Viktorem Orbanem. Jak przewidują politolodzy, rozmowy prowadzone w Budapeszcie i Belgradzie mają zacieśnić relacje tych stolic z Pekinem, a także otworzyć szerzej tamtejsze rynki na chińskie inwestycje.

To pierwsza podróż prezydenta Chin do Europy od 2019 r. Pięć lat temu odwiedził on Francję, Włochy i Monako.