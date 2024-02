Porównał konflikt w Strefie Gazy do Holokaustu. "Przekroczenie czerwonej linii"

- To, co dzieje się w Strefie Gazy z narodem palestyńskim jest bezprecedensowe. Choć w rzeczywistości miało to miejsce, kiedy Hitler zdecydował się zabić Żydów – oświadczył Lula podczas 37. szczytu Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. - To nie jest wojna żołnierzy przeciwko żołnierzom. To wojna między świetnie przygotowaną armią, a kobietami i dziećmi - stwierdził.