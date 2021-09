Niezaszczepieni z zakazem wejścia do nowojorskich restauracji. Prezydent Brazylii zjadł pizzę na zewnątrz

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który przybył do Stanów Zjednoczonych na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zamiast spędzić wieczór w jednej z nowojorskich restauracji musiał zadowolić się kawałkiem pizzy, który w towarzystwie swych współpracowników zjadł na chodniku na Manhattanie. Jako osoba niezaszczepiona Bolsonaro nie mógł wejść do żadnego z lokali w Nowym Jorku – zwróciła uwagę agencja Reutera.

Członkowie delegacji prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, który przyleciał do Nowego Jorku na 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcie przywódcy, który w niedzielę wieczorem, w otoczeniu swych współpracowników, zjadł pizzę przed lokalem na Manhattanie.

Bolsonaro, który nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19, nie mógłby wejść do żadnego z lokali w Nowym Jorku, gdzie wymagane jest okazanie certyfikatu szczepionkowego. Zwolennicy brazylijskiego prezydenta chwalili go jednak za "skromność", jaką wykazał się ich lider, ciesząc się kawałkiem pizzy zjedzonym nieopodal hotelu, w którym się zatrzymał.

Burmistrz Nowego Jorku apeluje do przywódców

Skrajnie prawicowy, populistyczny Bolsonaro w czasie pandemii COVID-19 wykazywał się sceptycyzmem wobec zagrożenia, jakie niesie koronawirus. Brazylijski prezydent szczycił się faktem, iż nie został zaszczepiony, a przed przylotem do Nowego Jorku mówił, że jego system immunologiczny jest na tyle silny, by odeprzeć koronawirusa. W poniedziałek u członka delegacji Bolsonaro została wykryta obecność koronawirusa. Nie pokrzyżowało to jednak planów spotkania prezydenta z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Pytany przez szefa rządu Wielkiej Brytanii, czy się zaszczepił, Bolsonaro odparł, że "jeszcze nie".